Лучший корм для домашних питомцев

В списке самых популярных домашних пернатых первое место занимают попугаи. Их любят и дети, и взрослые. Эти экзотические птицы способны сделать праздником даже самый обычный день.

Но для того, чтобы домашний питомец всегда был радостным и веселым, ему необходим сбалансированный рацион, который будет включать не только разные виды зерна, но и фрукты, овощи, орехи, витамины, полезные травы. Именно такие корма для животных изготавливают марки Vitakraft и Природа, подробнее смотрите тут.

Любимые овощи и фрукты

Конечно, летом в меню стоит включать свежие овощи и фрукты. Попугаи любят лакомиться абрикосами, бананами, грушами, малиной, дыней, калиной, крыжовником, персиками, яблоками.

Из овощей они отдают предпочтение морковке, тыкве, кабачкам, помидорам, огурцам. Капусту, свеклу и зеленый горошек перед подачей обязательно нужно обдать кипятком и оставить на 5-10 минут. Некоторые хозяева пернатых практикуют отваривание овощей, но этого делать не стоит, так как в процессе варки все полезные вещества быстро улетучиваются.

Не стоит забывать и о веточном корме. Придутся по вкусу попугаю веточки березы, калины, малины, липы, рябины, яблони, смородины и вишни. Нужно нарезать самые тоненькие побеги из растений, которые находятся подальше от автомобильных трасс. На приусадебном или дачном участке такого корма всегда хватает, ведь каждый садовод проводит осеннюю или весеннюю обрезку деревьев. Веточный корм обязательно нужно дезинфицировать (ошпарить кипятком).

Ни в коем случае нельзя скармливать попугаям картофель, хурму, авокадо, ветки груши, дуба, сирени, хвойных растений.

Если у вас нет возможности ходить по садам, лесопосадкам в поисках веточного корма, можно ограничиться сбалансированным кормом, причем в нем содержаться фрукты и овощи, естественно в сушенном виде.

Рассчитываем порцию

Конечно, при кормлении сбалансированным сухим кормом важно правильно рассчитать норму. Попугай – достаточно расточительная птица, он может разбрасывать корм по всей клетке, чтобы этого не происходило нужно давать корм небольшими порциями. Итак, определить норму не составит особого труда. Прежде всего, необходимо взвесить вашего пернатого питомца. Так, если волнистый попугайчик весит 30-40 г, ему вполне достаточно 10-12 г зерновой смеси в сутки. Корелл с весом 100-120 г — 35-40 г корма. У мелких птиц высокий обмен веществ, поэтому корма им нужно немного больше, чем крупным сородичам.

Пакеты с кормом нужно хранить в сухом месте, подальше от источников тепла и обязательно в закрытом виде, а еще лучше – сразу же после покупки пересыпать зерновую смесь в банку с крышкой.