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Куда направить неиссякаемую энергию малыша?

Куда направить неиссякаемую энергию малыша?

Если энергию малыша направить в нужном направлении выиграют все. Отличный вариант для маленьких энерджайзеров – велобег для малышей. От него будет польза и ребенку, и родителям.

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Родители с нетерпением ждут первых шагов ребенка. Этот миг навсегда врезается в память теплым и радостным воспоминанием. Неуверенные шаги быстро превращаются в топот бегущих ножек. В этот момент окончательно заканчивается спокойное время. За ребенком нужно следить каждую секунду. А он все время норовит убежать, нашкодничать и совсем не устает. Если энергию малыша направить в нужном направлении выиграют все. Отличный вариант для маленьких энерджайзеров – велобег для малышей. От него будет польза и ребенку, и родителям.

Польза велобега для малыша

Активное времяпрепровождение в детстве – залог крепкого здоровья. Это известно всем. И если ребенку привить любовь к спорту с первых шагов, подрастая, он будет с радостью проводить время активно. А не просиживать часами за гаджетами.

Беговел – это первый транспорт и спортивный снаряд, с которым можно и нужно познакомить ребенка. Он быстро освоит езду на велосипеде без педалей, потому что не теряет опоры. Ножки все время контактируют с землей, а принцип передвижения очень схож с бегом.

Беговел полезен для здоровья:

  • Все мышцы работают и развиваются симметрично. Хорошо укрепляются мышцы спины и ног.
  • Укрепляется опорно-двигательный аппарат. Особенно активно задействуются тазобедренные суставы, повышается их подвижность.
  • Тренируется вестибулярный аппарат, как следствие – улучшается координация движений и уменьшается риск укачивания в транспорте.
  • Развивается чувство равновесия и баланса. Малышу легче управлять своим телом, движения становятся более уверенными.

А еще ребенок учится самостоятельности. Он сам, без помощи родителей, выбирает дорогу, решает, как объехать препятствие, с какой скоростью ехать. В возрасте 1-3 лет это очень серьезные решения. Успешно с ними справляясь, малыш становится более уверенным в себе.

Беговел не только летом

Весело и активно проводить время на свежем воздухе с беговелом можно не только летом. Осенью и весной, когда стоит безветренная погода, можно смело брать велобег на прогулки. Если малыш будет просто бегать – он вспотеет на много быстрее, чем когда будет кататься на беговеле. Поэтому шансов простудиться, гоняя на велике без педалей, в разы меньше.

На велобеге ребенок может активничать и в помещении. Это отличный способ занять любимое чадо, когда на улице холодная погода. Главное, выбирать модели с резиновыми колесами. Они не будут создавать лишнего шума и не поцарапают напольное покрытие.

Направьте энергию ребенка в нужное русло. Для него это будет полезно, а для Вас – лишняя возможность отдохнуть.

Источник: “elastomania.com.ua”

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