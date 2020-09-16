Кружева в интернет-магазине

Для придания женской одежде очарования и изящности очень часто используют кружево. Его применяют для оформления рукавов, манжетов, воротников и других деталей одежды. Кружево представлено в виде воздушной и легкой ткани, которая соткана из тончайших нитей. Эти тонкие волокна переплетаются в красивый ажурный узор. Помимо одежды кружево может присутствовать в занавесках, покрывалах, скатертях и других интерьерных элементах.

Кружево имеет рельефную и гладкую фактуру. Благодаря этим фактурам появилось несколько разновидностей кружева. Самым распространенным видом является гипюр. Он отличается особыми способами переплетения. В гипюре отдельные детали узора соединяются между собой.

Кружево известно людям достаточно давно. Оно появилось в далёком четырнадцатом столетии. Изначально его изготавливали из тонких волокон, в которые вплетали конский волос. Благодаря ему узор кружева получался объёмным и рельефным. Сначала мастерицы плели кружево вручную. С появлением специальной машинки в середине девятнадцатого столетия изготовление этой ткани стало автоматизированным. В результате массовое производство кружева распространилось по всему миру.

Кружево можно увидеть во многих коллекциях известнейших кутюрье. Появление кружева на подиумах происходит всегда с триумфом. Этот вид ткани способен вскружить голову многим модницам. Благородное и романтическое кружево является воплощением женственности. Сегодня его можно встретить как в вечерних нарядах, так и в повседневной одежде. Для светского мероприятия королевской классикой считается чёрное кружево на кремовом или бежевом фоне.

Для повседневного наряда подойдёт блузка с ажурным воротником, жакет с кружевными карманами, либо юбка с кружевными вставочками. Чтобы кружево смотрелось элегантно, в пикантных местах оно должно иметь подкладочную ткань. Прозрачное кружево может подойти только для рукавов и небольших вставочек. Помимо одежды дизайнеры используют кружево в отделке сумок и обуви.

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