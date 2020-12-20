Крючки для одежды — незаменимый элемент в интерьере

Как максимально удобно организовать пространство для хранения и размещения мелких предметов, верхней одежды и других аксессуаров? «Впихнуть» в небольшое помещение шкаф или комод не всегда возможно. На помощь придут крючки — маленькие «органайзеры».

Почему стоит использовать крючки в интерьере

Размещение таких аксессуаров на кухне, в прихожей или ванной комнате — это не только о функциональности, но и об эстетической составляющей. Вот несколько причин разместить их в прихожей или на кухне:

компактность. Аксессуары занимают минимум места. Если вы подбираете мебель для маленькой прихожей, ванной комнаты, кухни или гостиной, а она кажется вам слишком громоздкой, смело выбирайте крючки. Им всегда найдется место даже в помещении в несколько квадратных метров;

удобство. Намного проще повесить верхнюю одежду сразу на крючок, придя с улицы. Также очень удобно, когда ключи, лопатка для обуви или сумка всегда под рукой;

возможность «оживить» пространство, украсить помещение.

Красивые крючки становятся оригинальным предметом декора, особенно если они подчеркивают уникальность помещения. Изделия из пластика, дерева или металла можно использовать в «составе» гардеробных и вешалок или в качестве самостоятельных элементов.

Из каких материалов производят фурнитуру

Крючки для прихожей и кухни делают из пластика, дерева и металла. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из вариантов.

Пластиковые изделия считаются самыми недорогими, но, к сожалению, особой прочностью не отличаются. Они легко крепятся с помощью саморезов или специального скотча. Пластиковая фурнитура не рассчитана на большую нагрузку, поэтому не предназначена для навешивания тяжелой зимней верхней одежды и т. д. Чаще всего ее используют для размещения мелких предметов: лопаток для обуви, расчесок, ключей, небольших сумок, зонтов и других аксессуаров. Вопреки распространенному мнению, пластиковые крючки не выглядят дешево. Они органично вписываются в интерьер. Что касается дизайна и цветовой гаммы, то вариантов существует множество.

Деревянные аксессуары славятся экологичностью, простотой крепления и прочностью. За счет податливости материала в магазинах можно встретить как классические варианты, украшенные резьбой, так и «грубые» модели, которые идеально впишутся в экоинтерьер. Красиво будут смотреться в помещениях, оформленных в скандинавском стиле, а также лофт и кантри.

Металлические элементы довольно прочные, способны выдерживать серьезную нагрузку. Чтобы крючки для одежды держались прочно, нужно подобрать надежное крепление. Обычно для их монтажа используют саморезы или анкерные болты. Производятся металлические крючки из стали, хрома, бронзы или меди. Алюминий для изготовления элементов не используется по причине мягкости материала.

Особенно ценятся кованые аксессуары. Сверху они покрываются специальными составами, которые обеспечивают защиту от коррозии, воздействия перепадов температур, влаги, солнечных лучей. Кованые изделия отлично смотрятся в классических интерьерах. Они придают массивной мебели изящество и легкость.

Выбираем мебельные крючки: какие моменты стоит учесть

Фурнитуры на рынке представлено огромное количество. Как выбрать правильные аксессуары? Прежде всего стоит обратить внимание на:

назначение. Важно максимально точно рассчитать предполагаемую нагрузку. Если фурнитура нужна для размещения легких кухонных полотенец, можно выбрать пластиковые варианты. Подбираете фурнитуру для верхней одежды? Рассматривайте модели из массива или металла;

стиль. Очень важно, чтобы фурнитура красиво вписывалась в интерьер. Важно учесть форму, дизайн, оттенок элементов;

способ крепления. Если фурнитуру вы планируете разместить временно, лучше выбрать модели на двухстороннем скотче, а если речь идет о верхней одежде, подойдут металлические варианты на анкерных болтах.

Вариантов — огромный выбор. Главное — выбрать тот, который будет сочетать в себе функциональность и эстетичность.