Кресло-реклайнер – приспособление для релаксации

Оборудованная трансформационным механизмом мебель обеспечивает анатомическое положение тела, снимая нагрузку с опорно-двигательного аппарата и обеспечивая максимальный комфорт.

Кресло-реклайнер, разработанное для непродолжительного отдыха в процессе насыщенного трудового дня, сегодня используется не только в кабинетах, но и в домах, квартирах.

Реклайнеры существенно отличаются от классических кресел:

имеют сложное строение с различными механизмами трансформации: ручным, электронным и сенсорным;

меняют угол наклона спинки, оборудованы мобильной подножкой и подлокотниками;

выполняют функции места для отдыха и работы: поворачиваются, покачиваются, раскладываются по типу шезлонга;

снабжены опциями массажа, памяти и воспроизведения любимого положения;

«правильные», по мнению ортопедов.

Что еще необходимо знать о манипуляторах, читайте далее.

Трансформационные механизмы умных кресел

Прежде чем купить кресло-реклайнер, важно определиться с механизмом управления.

Ручной – самый доступный. Трансформируется с помощью рычагов и требует небольших физических усилий. Достаточно надавить на спинку кресла, чтобы изменить угол наклона (фиксация в положениях сидя, полусидя, полулежа), или выдвинуть подставку для ног посредством механизмов «книжка», «дельфин».

Более дорогой вариант – с электроприводом. Он пригоден для людей с ограниченными возможностями и пожилых. Управляется модель пультом.

Сенсорный реклайнер – премиальный. Система встроена в подлокотник и регулируется прикосновением. Есть функция программирования с эффектом памяти.

Дополнительные функции реклайнеров

Часто мебельные производители оборудуют реклайнер дополнительными опциями.

Вращение. Подходящая модель для офиса с поворотным основанием. Оформлена по типу компьютерных кресел, имеет складную подставку. Раскачивание. Кресло-качалка – проверенный тренажер для расслабления нервной системы. Подъемный механизм. Хорош для пожилых и не совсем здоровых людей. Наклоняясь вперед, помогает быстро занять положение стоя. Массаж. Популярная опция, направленная на проработку участков тела и снятие мышечного напряжения. Подогрев. Удобен в холодное время года. Усиливает кровообращение, ускоряет обменные процессы. Музыка. Встроенная аудиосистема позволяет прослушивать любимые композиции во время отдыха.

Выбор велик, каждый найдет подходящий вариант.

Дизайн и материалы кресел

Отличительные особенности реклайнеров – презентабельность и качество. Каркас мебели обычно выполнен из прочных пород дерева, обивка – из кожи, текстиля.

Для офисов выбирают изделия с кожаной перетяжкой или ее заменителем. Они практичны, долговечны, просты в уходе. В домашней обстановке неплохо смотрятся текстильные варианты из жаккарда, микрофибры и флока. Все материалы износостойкие, привлекательно выглядят, но стоят дешевле. Современные умные ткани устойчивы к загрязнениям, действию влаги, имеют защиту от когтей животных.

Среди манипуляторов наиболее распространены классические модели с четкой геометрией, закругленными формами, а также варианты различных расцветок.

Выбор манипулятора: критерии

Чтобы раскладывающееся кресло работало долго, важно учесть 5 основных критериев.

Габариты. Если не сопоставить параметры изделия с наличием свободного места, оно не впишется в интерьер, будет смотреться громоздко. Устойчивость. От нее зависит безопасность: шаткое кресло перевернется в любой момент, существует риск нанесения увечий. Дополнительные функции. Массаж, подогрев, раскачивание – для некоторых клиентов это важно. Чехол. Материал, как и тип чехла – стационарный или съемный, влияет на процесс чистки. Телосложение. Главный показатель здесь не вес, а рост. Исходя из последнего параметра, разрабатывают реклайнер. Для удобства изделие тестируют перед покупкой.

Источник: eurodivan.com.ua