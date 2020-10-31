Новости Одессы и Одесской области

Кредит под залог авто в Одессе

Кредит под залог авто в Одессе

Решение временных трудностей в жизни разных людей зависит от наличия в данный момент крупной суммы средств. От своевременного возвращения долга зависит репутация в деловой среде.

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Деньги позволяют помочь близким и родным, разрешить сложные жизненные ситуации. Компании в Одессе предоставляют кредит на выгодных условиях без длительной и тщательной проверки, как это делают в банковской системе.

Преимущества получения денег под обеспечение объектом имущества

Коммерческая организация не ставит строгие рамки и условия получения финансового займа. Кредит под залог авто в Одессе получают практически все обратившиеся клиенты. Подписание договора осуществляется в присутствии нотариуса, что подтверждает легальность и законность сделки, соблюдены юридические формальности, учитываются интересы обеих сторон. Клиенты компании получают следующие преимущества:

  1. Быстрое оформление документов при наличии ПТС и личного паспорта.
  2. Не учитывают кредитную историю. Это позволяет удовлетворить заявки любого автовладельца.
  3. Рассматривают заявления на выкуп машины от 2005 года. Для машин в отличном состоянии делают исключения – процент выплаты составляет 70% от объекта займа.
  4. Деньги выдают без переоформления права собственности.
  5. Не требуют присутствия поручителей, справки, подтверждающей получение дохода.
  6. На период погашения задолженности автомобиль остается у владельца.
  7. Обращайте внимание на возраст компании, присутствие на рынке выдачи кредитных займов.
  8. Изучите сайт, проверьте переходы по ссылкам, позвоните по указанным телефонам.
  9. Чем больше оффлайн-офисов, тем надежнее компания.
  10. На сайте отзывов прочитайте, что думают об автоломбарде люди, которые сотрудничали с фирмой.
  11. Как проходит осмотр машины.
  12. Где будет находиться транспортное средство в период погашения задолженности.
  13. Проверьте место, где проходит осмотр, встреча и передача денег. Офис в центре Одессы – это безопасно, а если адрес на приличном удалении от города – это вызывает беспокойство.

Как выбрать надежный автоломбард

Опытные автомобилисты рекомендуют сдавать в ломбард транспортное средство после согласования стоимости. Перед обращением в компанию узнайте рыночную цену на данный момент, соответствующую марке, пробегу и году выпуска. Это позволит быстро отреагировать на предложение автоскупки и получить сразу до 100 000 $ на руки. При переводе денег на карточку отсутствуют скрытые проценты.

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