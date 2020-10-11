Кондиционер Cooper&Hunter охладит помещение летом и согреет зимой

Поддерживать в помещении оптимальную температуру для работы и отдыха невозможно без климатической техники, с этой задачей отлично справляется кондиционер Cooper&Hunter, который подходит для дома и офиса. Продукция американского бренда получила распространение по всему миру, и на то есть ряд объективных причин.

Модельный ряд кондиционеров Купер Хантер

Производитель стремится удовлетворить желания максимально большого количества покупателей, для этого компания выпускает разнообразные модификации кондиционеров. Климатическая техника отличается по нескольким характеристикам:

мобильность – есть стационарные кондиционеры (они более мощные) и переносные аналоги;

способ установки – компания выпускает напольные и настенные кондиционеры;

функциональность – кондиционеры этой марки поставляются с базовым и расширенным набором функций (обогрев и охлаждение воздуха, ионизация, очистка воздуха, самоочистка);

особенности использования – кондиционеры линейки Ice могут работать при температуре до -25 градусов, а бюджетная линейка Alpha бесперебойно функционирует в летний зной и зимнюю стужу.

Благодаря такому ассортименту каждый покупатель может подобрать оптимальный для себя вариант.

Преимущества кондиционеров Cooper&Hunter

Независимо от сделанного выбора американская климатическая техника обладает массой плюсов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.

Отказоустойчивость

Даже при самом интенсивном использовании техники можно не беспокоиться о вероятных поломках. Высокая надежность кондиционеров этого производителя обеспечивается за счет использования высококачественных узлов и современных технологий. Прежде чем попасть к покупателю, каждое изделие проходит несколько этапов тестирования. При выполнении рекомендаций производителя такая техника прослужит долгие годы.

Экологичность

Работа кондиционера не способна причинить вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде. Добиться этого удалось за счет использования особого хладагента. В качестве него выступает фреон (R32), не разрушающий озоновый слой планеты.

Привлекательный дизайн

Инженеры не забыли и о внешней привлекательности, именно поэтому кондиционеры этой марки могут органично дополнить любое помещение.

Несмотря на все перечисленные преимущества, климатическая техника Cooper&Hunter отличается доступной ценой.