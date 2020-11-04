Каким должен быть современный автомобиль?

Вы все еще думаете, что автомобили будущего должны летать? Но автомобили будущего уже существуют, и это не космический корабль, а безопасное и комфортное транспортное средство. Например, с системой полного привода для автомобиля Subaru Outback не существует практически никаких преград. Subaru Outback позволяет водителю уверенно управлять автомобилем на любой местности и в любых условиях.

Проходимость и безопасность

Модель полноприводного автомобиля японской компании Subaru Outback существует на международном рынке уже 25 лет. С каждым годом производители усовершенствуют механизм, делая его комфортным и надежным для своего потребителя.

Универсал повышенной проходимости Subaru Outback уже давно известен своей выносливостью и ходовыми возможностями. Эта машина участвовала в различных международных гонках и неоднократно побеждала в них. Поэтому у Subaru Outback нет проблем с бездорожьем или ямами, автомобиль гарантирует устойчивость на скользкой дороге во время снегопада или сильного ливня – ему не страшна непогода. Сидя за рулем, вы обеспечите себе полную свободу в передвижении.

Но главное преимущество нового Subaru Outback – всесторонняя безопасность. Встроенная в автомобиле система видеонаблюдения EyeSight позволяет делать трехмерное цветное изображение дороги и объектов на ней. Видеосистема в любое время предупредит о препятствиях или об опасных «сюрпризах» впереди, не отвлекая вас от вождения.

Комфорт и практичность

Особое внимание стоит уделить дизайну автомобиля Subaru Outback. В нем присутствует и эстетика, и комфорт. Каждый внутренний и наружный элемент машины продуман до мельчайших деталей. Особенно его «начинка».

Не секрет, что салон автомобиля является особым местом, которое водители стремятся сделать для себя максимально удобным и практичным. В салоне нового Subaru Outback вы увидите только высококачественную и стильную обивку, большой люк в крыше, комфортные и модные по дизайну сидения, приятную для глаз неоновую подсветку. А вот специальные ниши и отделения у водителя позволят иметь все необходимое под рукой. Вам не придется отвлекаться и тратить время на поиски затерянной вещи во время вождения. С практичными устройствами вы получите максимум удовольствия от поездки.

Кроме этого, универсалу Subaru Outback присуща вместительность. Удобное и широкое пространство в салоне автомобиля позволяет комфортно разместиться всем членам семьи, даже с огромным багажом. Это идеальный вариант для тех, кто ведет активный образ жизни или любит путешествовать.

Внешняя конструкция автомобиля также порадует ваш глаз своей эстетикой цвета в сочетании с изгибами корпуса. А если заглянуть в конструкцию Subaru Outback, тогда вы увидите качественную японскую сборку и мощный двигатель. Все это и есть автомобиль будущего, за руль которого можно сесть уже сейчас.

Заказать тест-драйв Subaru Outback, чтобы начать свое путешествие, можно на официальном сайте subaru.ua в Украине.