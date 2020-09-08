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Как выучить любой иностранный язык

Как выучить любой иностранный язык

Сегодня есть доступ к огромному количеству информации и можно дома самостоятельно и бесплатно изучать языки. Прошли те времена, когда англо-русские или немецко-русские словари передавали из руки в руки. Но сегодня существует другая проблема: информации настолько много, что требует много времени и усилий, чтобы найти то, что тебе подходит.

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С чего начать?

Начните с цели. Какая ваша цель в изучении иностранного языка? Если вам нужен английский, чтобы свободно путешествовать, вам понадобится разговорный язык – строить достаточно грамотные предложения (иностранцы не переживают из-за ваших ошибок в речи, переживаете только вы) и, конечно же, понимать на слух. Если ваша цель международный экзамен, то вам необходимо овладеть грамматикой языка и изучать нужный набор слов. В первом случае (для путешествий) вам достаточно будет нескольких месяцев. В школе Ораторика, например, разговорный курс длится 2 месяца и для тех, кто уже изучал, можно записаться на тот уровень, который вам необходим. Тренируйте слух – youtube содержит бесчисленное количество видео с носителями языка. Если вам нужно готовиться к экзаменам, проконсультируйтесь с преподавателем, даже если вы планируете готовиться самостоятельно. Преподаватели в Ораторике знают, как подготовить к международным экзаменам в сжатые сроки, а также помогут вам составить программу для самостоятельной подготовки.

Подпишитесь на страницы в соцсетях, связанные с изучением языков – таким образом личная ленту инстаграмма или фейсбука вы каждый день сможете знакомиться с новыми словами и фразами, а возможно даже запомните. Например, курсы иностранных языков в Одессе Ораторика ведут инстаграм, знакомя своих студентов и подписчиков с фразами английского языка, которые не встретишь в книгах, что фразы, на которых реально разговаривают иностранцы. Кроме того, над инстаграмом Ораторики постарались дизайнеры – выглядит очень оригинально!

Знакомьтесь с мелодикой языка. Да, да, именно мелодика поможет вам уловить характер языка и проникнуться образом мыслей идей, которые на нем говорят. Слушайте музыку и подкасты на языке, которые хотите изучать с самого начала, даже если ничего не понимаете. Послушайте диалог на итальянском языке – столько эмоций и характерных итальянцам звуков! Начинать надо с живой речи, а не с книжных слов. Например, курсы английского языка в Кишииневе включают в себя встречи с носителями, где студенты учатся мелодике языка и правильному произношению.

Посетите несколько бесплатных уроков в языковых школах рядом с домом. Поучаствуйте в занятиях, присмотритесь к преподавателям, сходите на мероприятия. Например, курсы английского языка в Одессе Ораторика организовывают разговорные клубы и тематические мероприятия. где можно изучать английский в непринужденной атмосфере.

Начинайте говорить на английском языке как дети! Помните, как начинают говорить дети? Сложноподчиненными предложениями? Нет. Простые слова, потом переходим к простым предложениям. Говоря как дети уже на начальном этапе обучения вы сможете общаться с иностранцами и переборите страх говорить. Кстати, курсы английского для детей в Одессе Ораторика построены так, что детки тоже начинают с первых же уроков говорить простыми предложениями. Эта система обучения отличается от той, по какой обучали еще 10-15 лет назад в школах. Методика обучения сразу говорении называется коммуникативной и дает хорошие результаты. Так что выбираю школу рядом с вашим домом, поинтересуйтесь коммуникативной методикой.

Курсы иностранного языка

Самый распространенный вопрос: сколько мне нужно времени, чтоб заговорить на иностранном языке? Чтоб вести беседу и понимать собеседника в простом диалоге на 5 минут достаточно и одного урока, как говорят опытные преподаватели вышеупомянутой школы Ораторика. Месяц достаточно, чтоб овладеть базовыми темами, а если вам необходим иностранный язык для работы с использованием лексики по вашей профессии, то скорее всего вам понадобится от полугода до года.

Для тех, кто хочет совершенствовать свой английский язык, будет очень полезной статья «Приложения для изучения английского»

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