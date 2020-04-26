Как выбрать участок под застройку?

Перед строительством дома перед вами будет стоять еще более сложная задача – выбор земельного участка. Важно не только выбрать его в соответствии со своими критериями, но и определить реальную рыночную стоимость земли. На нее влияет множество факторов, которые нужно учесть.

В этом вам поможет Pareto оценочная фирма – она учтет все особенности участка и поможет вам определиться с выбором. А пока мы дадим вам несколько рекомендаций.

Когда лучше всего осматривать землю для строительства дома?

Каждое время года связано с определенными факторами. Например, летом вы можете оценить затенение участка. Влажность местности легче всего определить весной и осенью. Состояние подъездных путей (особенно, если это грунтовая дорога) будет лучше видно зимой или осенью, когда выпадает больше осадков.

Конечно, не каждый может выделить год, чтобы оценить преимущества и недостатки выбранного места. Да и мало кому захочется так долго принимать решение о покупке земли. Однако стоит посмотреть на участок в разное время дня. Так вы сможете оценить его освещенность и выбрать самое оптимальное расположение будущего дома относительно сторон света.

На что обратить внимание, выбирая участок?

Оценка земли

Она может быть экономической и позволит оценить, насколько эффективно можно использовать землю. Также можно оценивать бонитировку почвы, чтобы понять, пригодна ли она для выращивания разных культур.

Но самой востребованной процедурой считается денежная оценка земельного участка. В этом случае особенно важно обратиться к профессионалам, которые помогут определить самую актуальную и корректную стоимость земли. Благодаря этому вы сможете выгодно взять залог, подарить участок или заключить успешную сделку купли/продажи.

Солнечный свет

Естественное освещение – один из важнейших факторов при проектировании зданий и садов. Каждая комната должна быть расположена таким образом, чтобы в ней было оптимальное освещение. Если вам придется проходить в сад через полосу теней, то вряд ли вы часто будете использовать это пространство.

Предполагается, что идеальная планировка участка – это когда подъездная дорога расположена с северной стороны, а сад – с южной. Это позволит спроектировать хорошо освещенную гостиную с видом на зеленые насаждения. При возможности выбирайте участок, который максимально соответствует этому условию. Но не будем забывать, что даже в самых сложных условиях вы можете спроектировать дом и его окрестности таким образом, чтобы он использовался оптимально.

Пространство

Учтите местность, направления ручьев, водно-болотные угодья, высоту зелени и достопримечательности. Эти элементы могут повлиять на внешний вид и прочность вашей застройки.

Прежде чем покупать участок, внимательно осмотрите, в каком пространстве вы проведете следующие несколько лет или даже десятков лет жизни. Чувствуете ли вы себя хорошо, гуляя по району? Не кажутся ли вам безобразными здания, которые там стоят? Возможно, рядом с вашим будущим садом есть небольшой холм, с которого люди могут наблюдать ваше личное пространство. Обязательно обратите внимание на такие, казалось бы, детали.

Коммуникации

Также давайте вспомним о технической стороне проекта. Оборудован ли район необходимыми сетями: электричеством, водопроводом и канализацией. Если нет, является ли участок достаточно большим, например, для обеспечения воды из скважины?

Если вы планируете индивидуальный проект, стоит посоветоваться со своим будущим архитектором еще на этапе, когда будете искать участок для дальнейшей застройки. Это поможет вам выбрать правильное пространство, которое будет максимально соответствовать вашим потребностям. Успехов!

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