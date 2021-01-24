Как выбрать качественный матрас

Если вы хотите нормально высыпаться, хорошо чувствовать себя с утра, то вам необходимо купить качественный матрас. От него напрямую зависят ваше здоровье, самочувствие и качество сна. Рассмотрим, как правильно выбрать подходящий матрас, какие они бывают, на что обращать внимание при покупке.

Современная промышленность выпускает как классические, так и ортопедические матрасы. Первые подходят всем, кто не имеет проблем с опорно-двигательным аппаратом. Вторые покупают люди с больной спиной или шеей. Разница между ними в том, что ортопедический матрас поддерживает правильное, естественное положение тела, то есть, во время сна не будут защемляться позвонки, растягиваться мышцы.

Выбор жесткости

Все матрацы можно разделить на три типа:

Малой жесткости. Обычно в качестве наполнителя в них используется латекс или пенополиуретан. Их выбирают для подростков и людей в возрасте. Средней жесткости. Идеальный выбор для людей, которые не имеют проблем с лишним весом. В качестве набивки в них выступают струттофайбер, искусственный латекс, ППУ, кокосовая койра и пр. Высокой жесткости. Подобные изделия подходят для людей, которые болеют остеохондрозом, имеют проблемы с позвоночником или шеей. В качестве наполнителя в них используются композитные материалы, пенополиуретан, волокна кокоса.

При выборе жесткости необходимо учитывать вес спящего. Матрацы разрабатываются с учетом людей средней комплекции, масса которых составляет от 70 до 90 кг. Поэтому изделие со средней жесткостью для 50-килограммовой девушки будет казаться твердым, а для 120-килограммового мужчины – мягким. Матрас не должен продавливаться телом чересчур сильно. Нужно подбирать его так, чтобы при лежании на боку позвоночник был прямым, а не изгибался. Людям с лишним весом подойдут высокие модели матрасов, а худым – тонкие.

Особенности изделий

Следует знать, что существуют пружинные и беспружинные матрацы. Классикой являются пружинные изделия Боннель. Подобные модели изготавливаются несколько веков. Они состоят из сотен пружин, которые соединены друг с другом перемычками. Под весом человека они сжимаются, удерживая тело в нужном положении. Более современными считаются изделия с независимыми блоками пружин. Они не связаны друг с другом, запечатаны в чехлы, которые защищают металл от соприкосновения с соседними элементами. В стандартных изделиях присутствует 250 пружин на квадратный метр, а в более продвинутых их 500 или даже 900 на квадрат.

Также существуют беспружинные модели. В качестве наполнителя в них применяют ППУ или натуральный латекс с кокосовой прослойкой. Подобные изделия отличаются доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными свойствами, но срок службы у них ограниченный. Если вы хотите приобрести качественный матрас, то рекомендуем вам обращаться напрямую к производителю. Например, в компанию «ВЕЛАМ». Она создает качественные матрацы, продает их с доставкой по всей стране.

Подобные модели часто выбирают люди, которые не имеют проблем со спиной. Изделия позволяют не допустить искривление позвоночника и нормально высыпаться.