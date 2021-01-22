Очень сложно представить себе современного человека без автомобиля. Именно поэтому поломка авто доставляет нам массу неудобств, и мы стараемся как можно быстрее решить эту проблему. Чтобы не допустить возникновения неисправности автомобиля, эксперты рекомендуют своевременно делать компьютерную диагностику транспортного средства.

В каких случаях нужна диагностика авто?

Эксперты avtoservice.od.ua рекомендуют периодически проводить диагностику автомобиля даже в том случае, если не видно явных проблем. Это поможет не допустить возникновения неожиданных неисправностей.

Также есть ряд ситуаций, когда диагностика автомобиля просто необходима. Обязательно это нужно сделать если:

планируете дальнюю поездку. Если автомобиль сломается далеко от автосервиса, то вам придется потратить гораздо больше денег, потому что придется вызывать эвакуатор и доставлять машину на сервис;

хотите приобрести подержанный автомобиль. Лучше всего заплатить деньги за диагностику перед покупкой, чем, купив автомобиль, вкладывать личные средства в ремонт;

коробка передач на авто переключается рывками или для этого нужно приложить определенные усилия;

автомобиль был участником незначительного ДТП, но после этого вы заметили, что ТС стало хуже работать;

светиться индикатор о неисправности;

двигатель стал работать с перебоями.

Как выбрать хорошую станцию техобслуживания?

Самое первое и важное правило при выборе станции техобслуживания для своего автомобиля — это не обращаться в гаражную мастерскую.

Вот несколько критериев, по которым эксперты рекомендуют выбирать СТО, а записаться на диагностику можно по ссылке https://avtoservice.od.ua/diagnostika/.

Определите насколько персонал готов к долгосрочному сотрудничеству с клиентом. Для этого почитайте отзывы других клиентов о данном СТО на независимых форумах и группах. Также не лишним будет прийти на СТО раньше назначенного времени и послушать о чем говорят сотрудники со своими клиентами, довольны ли клиенты обслуживанием. Уточните, предоставляет ли СТО гарантию на свои работы. Если сотрудники отказываются это делать, значит, от такого ремонта вам лучше отказаться и поискать СТО, в котором сотрудники готовы дать гарантии своей работы. Обратите внимание на внешний вид станции техобслуживания. Должен быть порядок как на территории, так и в ремонтных цехах. Выясните, есть ли возможность следить за ремонтом вашего автомобиля. Если на СТО есть специальные комнаты ожидания клиента, где вы сможете выпить кофе и наблюдать как проводится ремонт вашего авто — то это серьезный аргумент, который послужит в выборе станции техобслуживания. Также выясните, предоставляются ли бонусы и скидки постоянным клиентам.