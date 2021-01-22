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Как выбрать хорошую станцию техобслуживания?

Как выбрать хорошую станцию техобслуживания?

Очень сложно представить себе современного человека без автомобиля. Именно поэтому поломка авто доставляет нам массу неудобств, и мы стараемся как можно быстрее решить эту проблему. Чтобы не допустить возникновения неисправности автомобиля, эксперты рекомендуют своевременно делать компьютерную диагностику транспортного средства.

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В каких случаях нужна диагностика авто?

Эксперты avtoservice.od.ua рекомендуют периодически проводить диагностику автомобиля даже в том случае, если не видно явных проблем. Это поможет не допустить возникновения неожиданных неисправностей.

Также есть ряд ситуаций, когда диагностика автомобиля просто необходима. Обязательно это нужно сделать если:

  • планируете дальнюю поездку. Если автомобиль сломается далеко от автосервиса, то вам придется потратить гораздо больше денег, потому что придется вызывать эвакуатор и доставлять машину на сервис;
  • хотите приобрести подержанный автомобиль. Лучше всего заплатить деньги за диагностику перед покупкой, чем, купив автомобиль, вкладывать личные средства в ремонт;
  • коробка передач на авто переключается рывками или для этого нужно приложить определенные усилия;
  • автомобиль был участником незначительного ДТП, но после этого вы заметили, что ТС стало хуже работать;
  • светиться индикатор о неисправности;
  • двигатель стал работать с перебоями.

Как выбрать хорошую станцию техобслуживания?

автосервис

Самое первое и важное правило при выборе станции техобслуживания для своего автомобиля — это не обращаться в гаражную мастерскую.

Вот несколько критериев, по которым эксперты рекомендуют выбирать СТО, а записаться на диагностику можно по ссылке https://avtoservice.od.ua/diagnostika/.

  1. Определите насколько персонал готов к долгосрочному сотрудничеству с клиентом. Для этого почитайте отзывы других клиентов о данном СТО на независимых форумах и группах. Также не лишним будет прийти на СТО раньше назначенного времени и послушать о чем говорят сотрудники со своими клиентами, довольны ли клиенты обслуживанием.
  2. Уточните, предоставляет ли СТО гарантию на свои работы. Если сотрудники отказываются это делать, значит, от такого ремонта вам лучше отказаться и поискать СТО, в котором сотрудники готовы дать гарантии своей работы.
  3. Обратите внимание на внешний вид станции техобслуживания. Должен быть порядок как на территории, так и в ремонтных цехах.
  4. Выясните, есть ли возможность следить за ремонтом вашего автомобиля. Если на СТО есть специальные комнаты ожидания клиента, где вы сможете выпить кофе и наблюдать как проводится ремонт вашего авто — то это серьезный аргумент, который послужит в выборе станции техобслуживания.
  5. Также выясните, предоставляются ли бонусы и скидки постоянным клиентам.
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