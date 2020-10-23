Как выбрать детскую обувь?

Размер имеет значение!

Если вы остановили свой выбор на понравившейся паре обуви, обязательно обратите внимание на ее размер. Эксперты не рекомендуют покупать детскую обувь впритык. Между носком и пальцами должен быть хотя бы 1 см свободного пространства. Чтобы проверить подходит ли размер, попросите малыша продвинуть ножку максимально вперед, а вы тем временем вложите свой указательный палец между обувью и пяткой малыша. Если это сделать удалось, значит, этот размер подходит вашему малышу. Эксперты сайта 7allmarket.com.ua помогут подобрать детскую обувь на любой вкус, а также посоветуют несколько способов, как проверить качество обуви и понять подходит ли она вашему ребенку.

Как можно сэкономить на покупке?

Ни для кого не секрет, что детская ножка очень быстро растет, поэтому родителям приходится часто покупать малышам обувь. Чтобы хоть как-то сэкономить средства, эксперты рекомендуют делать закупки в оптовых интернет-магазинах. Цены там гораздо приятнее, чем у розничных продавцов, да и выбор товара куда больше. Умные родители выбирают понравившуюся модель и выкупают ростовку. При этом каждая мама подбирает размер для своего ребенка. Получается, детская обувь оптом – такая покупка позволяют сохранить время и деньги. Все, что нужно сделать — собрать единомышленников — и дело в шляпе!

Сколько обуви нужно одному ребенку?

На год каждому ребенку понадобится:

несколько пар сменной обуви;

2 пары зимней обуви (сапоги и полусапожки);

2 пары демисезонной обуви (ботинки, туфли).

Также одна пара обуви понадобится для дома.

Пара важных советов