Как устроиться разработчиком мобильных игр в Одессе

В связи с ростом популярности мобильных игр в Украине, растет и спрос на их разработчиков. Одесса — один из крупных городов, где размещены офисы таких гигантов, как Ubisoft, Plarium, iLogos Development, YUQIO, Nika Entertainment, Panther Gaming и многих других компаний. Но так ли легко попасть в штат сотрудников, имея базовые навыки и небольшой опыт в разработке инди-игр и дополнений к уже существующим проектам?

Как правильно заявить о себе как о специалисте

Профессия разработчика мобильных игр включает не только знания в программировании и наличие диплома. Чтобы попасть в число избранных и получить место в хорошей компании, например, такой, как VOKI Games, необходимо стать универсальным специалистом, и уметь работать с:

инструментами Unity и другими движками;

языками программирования C#, Ajax и др.;

оптимизацией 2D и 3D игр;

объектно-ориентированным программированием и т.д.

Если все перечисленные навыки у вас есть, можно приступать к созданию портфолио.

Если нет, то сейчас на рынке очень много курсов, которые помогут овладеть ими овладеть. Некоторые компании даже предлагают бесплатные курсы с возможностью дальнейшего трудоустройства. Для начинающих специалистов это отличный билет в профессию.

Как произвести впечатление на работодателя

Первый шаг — грамотно составить резюме. При этом важно сэкономить время читающего, преподнося информацию кратко, лаконично, со всеми основными тезисами, которые хотите донести собеседнику. Лучше готовить отдельные резюме под каждую компанию индивидуально, так шансы на успех увеличится.

Затем займитесь портфолио. Сюда можно включить свои собственные разработки. Не стоит игнорировать и тестовые задания. Успешно выполненные задания можете смело показывать и на других собеседованиях.

Устраиваясь на позицию джуниора нужно отдавать себе отчет, что работы будет много, а оплата невысокая. Все это компенсируется тем, что вы приобретете опыт и сможете двигаться дальше. Возможно вам предложат более высокую должность в вашей компании. А может вы захотите сменить место работы и тогда уже сможете отправить потенциальным работодателям полноценное портфолио. Постоянно совершенствуйте свои навыки и пополняйте портфолио. Естественно себя ведите во время собеседований.

Не лишним будет подробнее узнать о компании, в которую вы хотите попасть. Это поможет избежать завышенных ожиданий и реалистично посмотреть на вещи.