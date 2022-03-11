Как усилить эффективность патчей для глаз

Мы расскажем несколько простых секретов, как усилить и продлить пусть и чудесный, но кратковременный эффект от использования патчей.
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Вначале вы не понимаете, зачем они нужны, а однажды попробовав уже не представляете, как жили без них. Бурная ночь, переработки, стресс, бессонница — всего несколько минут, и патчи под глаза скроют явные признаки усталости, тонизируют кожу и заставят взгляд сиять бодростью.
Как работают патчи под глаза
По сути патчи — это миниатюрная экспресс-маска с мгновенным эффектом, она предназначена исключительно для кожи под глазами. Чаще всего они имеют форму полумесяцев или загнутых капель и накладываются под нижнее веко. Кожа в этой зоне очень тонкая и чувствительная, поэтому первой выдает все изменения и неполадки в организме: темные круги, отечность, сухость, дряблость, мелкие морщины.
Гидрогелевые патчи для глаз тонкие и гладкие, безупречно прилегают к коже, благодаря чему активные компоненты сыворотки, которая их обволакивает, быстро проникают вглубь кожи. В составе можно часто встретить экстракты алоэ вера, кофе, центеллы азиатской, гиалуроновую кислоту, пантенол, глицерин, антиоксиданты, коллаген, пептиды, витамины A, C, E, ниацинамид.
Средство может выполнять одну или сразу несколько функций:
- тонизировать;
- увлажнять;
- разглаживать;
- оказывать лифтинг-эффект;
- снимать отечность;
- осветлять кожу.
Патчи предназначены для утреннего ухода, а вот для интенсивного ночного питания лучше использовать сыворотки, филлер и кремы под глаза.
Преимущества патчей
Главное преимущество патчей — скорость действия. Вы умывайтесь, накладываете патчи, завтракаете, снимаете патчи, и уже можно приступать к основному уходу и макияжу. Всего 15–20 минут, и «синяки», «мешки» под глазами значительно менее заметны.
Второй бонус — компактность и легкость, за счет которой они не сползают с кожи, и можно продолжать заниматься своими делами, пока средство работает.
Благодаря концентрированным компонентам и целевому назначению, патчи способны усилить эффект основных ухаживающих средств для кожи вокруг глаз. Косметологи рекомендуют использовать их ежедневно, а не хранить для особого случая.
Как усилить эффект от использования патчей
- Охладить
Можно хранить патчи в холодильнике или положить на 20 минут перед применением, если производитель допускает такой способ хранения. Холод не усилит действие ингредиентов сыворотки, но поможет снять отечность.
- Качественное очищение
Не забывайте, что утреннее очищение кожи лица не многим отличается от вечернего. Обязательно используйте средство для умывания. Наносить патчи стоит на сухую кожу.
- Массаж
Сделайте легкий массаж перед нанесением патчей, что усилит крово- и лимфоток, улучшит проникновение и действие сыворотки. Можно также использовать массажный роллер для лица или скребок гуаша.
- Дайте сыворотке впитаться
После снятия патчей не спешите переходить к дальнейшему уходу или макияжу. Легонько взбейте остатки концентрата в кожу и дождитесь полного впитывания.
Хотя патчи и предназначены для зоны под глазами, их также можно использовать для быстрого восстановления кожи вокруг рта, на скулах или лбу. Эффект будет не таким явным, но частично свою задачу патчи выполнят. А вот для губ существуют отдельные гидрогелевые маски с еще более деликатными действием, ведь кожа губ значительно более тонкая.
Не смотря на все преимущества патчей, важно понимать, что это экстренное средство и помощник крема, однако они не способны заменить основной уход за кожей вокруг глаз.