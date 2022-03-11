Как усилить эффективность патчей для глаз

Мы расскажем несколько простых секретов, как усилить и продлить пусть и чудесный, но кратковременный эффект от использования патчей.

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Вначале вы не понимаете, зачем они нужны, а однажды попробовав уже не представляете, как жили без них. Бурная ночь, переработки, стресс, бессонница — всего несколько минут, и патчи под глаза скроют явные признаки усталости, тонизируют кожу и заставят взгляд сиять бодростью.

Как работают патчи под глаза

По сути патчи — это миниатюрная экспресс-маска с мгновенным эффектом, она предназначена исключительно для кожи под глазами. Чаще всего они имеют форму полумесяцев или загнутых капель и накладываются под нижнее веко. Кожа в этой зоне очень тонкая и чувствительная, поэтому первой выдает все изменения и неполадки в организме: темные круги, отечность, сухость, дряблость, мелкие морщины.

Гидрогелевые патчи для глаз тонкие и гладкие, безупречно прилегают к коже, благодаря чему активные компоненты сыворотки, которая их обволакивает, быстро проникают вглубь кожи. В составе можно часто встретить экстракты алоэ вера, кофе, центеллы азиатской, гиалуроновую кислоту, пантенол, глицерин, антиоксиданты, коллаген, пептиды, витамины A, C, E, ниацинамид.

Средство может выполнять одну или сразу несколько функций:

тонизировать;

увлажнять;

разглаживать;

оказывать лифтинг-эффект;

снимать отечность;

осветлять кожу.

Патчи предназначены для утреннего ухода, а вот для интенсивного ночного питания лучше использовать сыворотки, филлер и кремы под глаза.

Преимущества патчей

Главное преимущество патчей — скорость действия. Вы умывайтесь, накладываете патчи, завтракаете, снимаете патчи, и уже можно приступать к основному уходу и макияжу. Всего 15–20 минут, и «синяки», «мешки» под глазами значительно менее заметны.

Второй бонус — компактность и легкость, за счет которой они не сползают с кожи, и можно продолжать заниматься своими делами, пока средство работает.

Благодаря концентрированным компонентам и целевому назначению, патчи способны усилить эффект основных ухаживающих средств для кожи вокруг глаз. Косметологи рекомендуют использовать их ежедневно, а не хранить для особого случая.

Как усилить эффект от использования патчей

Охладить

Можно хранить патчи в холодильнике или положить на 20 минут перед применением, если производитель допускает такой способ хранения. Холод не усилит действие ингредиентов сыворотки, но поможет снять отечность.

Качественное очищение

Не забывайте, что утреннее очищение кожи лица не многим отличается от вечернего. Обязательно используйте средство для умывания. Наносить патчи стоит на сухую кожу.

Массаж

Сделайте легкий массаж перед нанесением патчей, что усилит крово- и лимфоток, улучшит проникновение и действие сыворотки. Можно также использовать массажный роллер для лица или скребок гуаша.

Дайте сыворотке впитаться

После снятия патчей не спешите переходить к дальнейшему уходу или макияжу. Легонько взбейте остатки концентрата в кожу и дождитесь полного впитывания.

Хотя патчи и предназначены для зоны под глазами, их также можно использовать для быстрого восстановления кожи вокруг рта, на скулах или лбу. Эффект будет не таким явным, но частично свою задачу патчи выполнят. А вот для губ существуют отдельные гидрогелевые маски с еще более деликатными действием, ведь кожа губ значительно более тонкая.

Не смотря на все преимущества патчей, важно понимать, что это экстренное средство и помощник крема, однако они не способны заменить основной уход за кожей вокруг глаз.