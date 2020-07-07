Электрозаправки: виды и технические параметры

Запас хода стандартного электромобиля эконом класса составляет около 200 км. (машины премиум класса могут проехать до 500 км.). С учетом того, что количество электромобилей на дорогах постоянно увеличивается, необходимость их «заправки», то есть зарядки аккумуляторной батареи, становится все более актуальной.

Следом за ростом спроса на электрокары, на дорогах стали появляться электрозаправки – сначала одиночные, а потом и целые сети, как, например, сеть электрозаправок ТОКА.

Виды электрозаправок

Поскольку технология заправки электромобилей продолжает развиваться, пока существует только два варианта станций:

проводные, которые позволяют зарядить авто через кабель (пока самый распространенный вариант);

беспроводные, которые обеспечивают беспроводную зарядку.

Проводные зарядные станции для электромобилей делятся на пять основных видов:

Mode1 – является первым, самым маломощным и самым долгим вариантом зарядки. Преимуществом этого типа станций является то, что они не требуют какого-либо специального оборудования – только розетка и адаптер переменного тока. Время зарядки – 10-12 часов. Mode2 – стандарт, который используется в большинстве зарядных станций, использующих переменный ток. Время зарядки – до 8 часов. Mode3 – самая мощная на сегодняшний день схема, которая используется в станциях переменного тока. Такие станции имеют возможность питания как от однофазной, так и от трехфазной цепи питания. Время зарядки – до 3-4 часов. Mode4 – станция постоянного тока. Характеризуются максимальной мощностью тока и скоростью зарядки (так называемая система Fast Charge), что позволяет в течение 30 минут восстановить зарядку стандартной аккумуляторной батареи до уровня 80%. Однако далеко не все электромобили поддерживают такой способ зарядки. Mode5 или суперчарджеры с максимальной мощностью 135 кВт. Ярким представителем такой станции является зарядное устройство для электромобиля Tesla Supercharger, которое использует постоянный ток и позволяет зарядить емкий аккумулятор электромашин Tesla на 100% чуть больше, чем за час.

Что касается беспроводной зарядки, то тут технологии только в самом начале пути. Мощность современной беспроводной станции пока составляет 20 кВт, ближайшая цель – 50 кВт (что будет соответствовать показателям станции Mode3).

Технические параметры электрозаправок