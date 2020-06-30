Электрические варочные панели: основные преимущества

Варочные панели – современное решение для вашей кухни. Они представлены двумя основными типами: газовые и электрические. О том, почему стоит отдать предпочтение второму варианту, мы подробно расскажем в нашей статье.

Основные преимущества

Электрическая варочная поверхность Бош давно уже стала популярнее газовой. Она безопаснее, функциональнее и экономичнее. К главным преимуществам следует отнести:

обеспечивает быстрый процесс нагрева конфорок, но при этом плавный. Это значит, что блюдо не подгорит; имеет множество дополнительных возможностей, которые облегчают процесс готовки и делают его безопасным. Например, во многих моделях предусмотрена функция индикации остаточного тепла. Специальный индикатор предупреждает о том, что конфорка еще не успела остыть и об нее можно обжечься; конфорки остывают постепенно. Остаточное тепло можно использовать для того, чтобы поддерживать готовое блюдо в теплом состоянии;

управление плитой осуществляется с помощью сенсорной панели. Достаточно одного легкого прикосновения, чтобы запустить процесс готовки;

электрические варочные панели Сименс и от других производителей имеют стильный и современный дизайн. Они гармонично впишутся практически в любой интерьер кухни;

являются безопасными в использовании. Особенно если сравнивать с газовыми, которые не защищены от утечек и других серьезных проблем;

неприхотливы в плане ухода. По окончании приготовления блюда, ее достаточно протереть влажной губкой, чтобы убрать все загрязнения;

длительное время сохраняет свой эстетичный и привлекательный внешний вид. Обусловлено это тем, что материал такой варочной панели не подвержен трещинам и царапинам, вызванными механическим воздействием или перепадами температурного режима.

Недостатки

Весомый недостаток электрических панелей — это их дороговизна. Они стоят значительно дороже газовых. Однако их эксплуатационные свойства полностью оправдают стоимость.

В процессе эксплуатации таких агрегатов также возникают некоторые сложности. Во-первых, индукционные панели требуют наличия специальной посуды с плоским дном и ферромагнитными свойствами. Обычные сковороды и кастрюли не подойдут. Иногда электрические панели могут издавать неприятные шумы, нарушая акустический комфорт. При высокой температуре они щелкают и гудят. Решить проблему можно, если использовать тяжелую посуду.

Кроме того, осуществить монтаж электрической панели не всегда удается быстро и легко. Так, ее нельзя устанавливать над бытовыми приборами, необходимости соблюсти все зазоры, которые указаны в инструкции.