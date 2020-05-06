Эхолоты: особенности работы и выбора

Если предполагаемый водоем довольно большой по площади, то шанс поймать там определенный вид рыбы очень маленький. Поэтому, прежде всего, нужно иметь в своем арсенале эхолот для рыбалки. Он является помощником для рыболова.

Конечно, по приезду на новое место рыбалки, чтобы определить места, где может обитать тот или иной вид рыбы, можно поинтересоваться у старожилов и у частых посетителей данного водоема. Но данный вариант не настолько эффективен, как эхолот.

Беспроводной эхолот существенно упростит и ускорит поиск «стоянок» подводных обитателей, а также позволит определиться с локацией отдельных ям и бровок, на которых любит держаться большинство видов рыб.

Основные режимы работы эхолотов

Для изучения дна местных водоёмов подойдет обычный эхолот (цена на такие модификации доступна всем). Перед приобретением такого устройства будущему владельцу предстоит определиться с целесообразными рабочими режимами.

Режим «Structure ID» поможет детально изучить дно водоёма, светлые точки на экране прибора отражают слабые сигналы, а тёмные точки сильные сигналы.

Если вы хотите определить придонную структуру дна, то для этого пригодится режим «White Line», в котором сильные сигналы показываются белым цветом.

Для определения рельефа дна используют режим «Black Line».

Чтобы найти рыбу в водоёме, её размер и глубину нахождения, применяется функция «Fish ID». Эта опция нередко обманывает рыбаков, поэтому они отключают её, так как вместо рыбы обычно показываются неподвижные твёрдые тела, создающие помехи. Но это, опять же, зависит от модели эхолота.

Самыми минимальными характеристиками чёрно-белого эхолота является разрешение экрана 320×320 пикселей. Цветной же дисплей намного лучше. Высокая контрастность на цветном дисплее позволяет видеть более чёткое изображение. Цена и предъявляемые требования к возможностям эхолота, должны быть пропорциональны.

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