Интересная информация о матрасах производства Come-For

В современном мире изготовление матрасов можно сравнить с созданием космических кораблей — настолько все трудоемко, насыщено уникальными технологиями и требует постоянного контроля.

Матрасы Ком-Фор в этом плане не уступают изделиям от многих ведущих поставщиков этих изделий для сна в Европе и странах Америки.

Особенности производства матрасов Come-For

Производитель соблюдает высочайшую культуру сборки и осуществляет необходимый контроль качества. Один из его этапов — срезы изделий для строгой оценки по 8 параметрам, выполняемые 2 раза в месяц. Come-For сотрудничает с надежными, хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками материалов. Текстиль, окрашенный стойкими, не выцветающими со временем красками, доставляется из Турции. Экологически безопасный, не выделяющий токсичных веществ латекс поступает из Бельгии. А воздухопроницаемый и служащий максимально долго поролон — украинский.

Сердцем многих матрасов можно назвать пружины. От их качества и особенностей конструкции зависит львиная доля комфорта расположившегося на матрасе человека. Решив никому не доверять столь ответственную деталь, компания наладила собственное производство пружин, основой для которых служит проволока из Чехии. За счет этого цена продукции зафиксирована на демократичном уровне.

Что еще нужно знать о матрасах Ком-Фор

Как добросовестный производитель, компания Ком-Фор заботится не только о внутренней части матрасов, но и об их внешнем виде. Это изделия с ровными швами, за которыми легко ухаживать.

Модельный ряд представлен несколькими сериями, среди которых особенно выделяются:

Regeneration — с трикотажем с частицами минералов, улучшающими биоритмы человека. Smart Kids — матрасы разработаны специально под ортопедические потребности детей. Dynasty — повышенного уровня комфорта с элегантным дизайном во французском стиле.

Также заслуживает упоминания технология Hot melt, применяемая для соединения различных слоев изделий с помощью безвредного для человека клея, который:

не подвержен изменениям под влиянием перепадов температур, попадания влаги.

не имеет запаха;

так же крепко соединяет слои даже через несколько лет эксплуатации изделий.

Матрасы Come-For можно купить в более чем 1500 магазинах по городам всей Украины, включая Киев. Кроме того, для тех, кто предпочитает онлайн магазины, доступен сайт с удобной навигацией, на котором можно подобрать не только их, но и другие товары для здорового и стильного обустройства спального места. А выбрав и купив товары, можно заказать удобную и быструю доставку по территории Украины.

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