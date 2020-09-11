«Инфоксводоканал» досрочно завершил работы по обновлению  ВНС «Таирова» и восстановил водоснабжение жителей жилмассива

«Инфоксводоканал» сообщает, что все запланированные работы по реконструкции ВНС «Таирова» завершены, а водоснабжение жителей одноименного жилмассива восстановлено уже с 12:30.

Следует отметить, что специалисты заранее подготовились к указанным работам. Изначально установили необходимое оборудование, проложили коммуникации. Оставался только значительный объем сварочных работ, выполнить которые невозможно было без остановки насосной станции.

Однако саму станцию перевили в режим работы сниженного давления на резервных насосах. С одной стороны, это дало возможность проводить сварочные работы на нужных точках, а с другой стороны — без воды оставались только верхние этажи.

Сварщики, монтажники и наладчики трудились всю ночь в несколько смен, благодаря чему удалось завершить работы гораздо раньше предполагаемых 23:00.

Напомним, в рамках работ по обновлению устаревших сетей и коммуникаций «Инфоксводоканал» провел реконструкцию водонасосной станции «Таирова», которая обслуживает порядка 65 тысяч жителей одноименного жилмассива. Это позволит повысить качество и надежность водоснабжения жителей микрорайона.