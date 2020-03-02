Хто замінить українцям класичні гіпермаркети?

В останні роки в багатьох країнах світу великоформатні рітейлери зазнають збитків і скорочують торгові мережі. Спочатку їх місце на ринку почали займати зручні для покупців так звані «маркети біля будинку», а пізніше – «маркет біля дороги».

Ми спробували розібратись, які тенденції спостерігаються на Українському ринку маркетів.

Всі пам’ятають той період, коли великі мережі супермаркетів почали з’їдати приватні магазини та мінімаркети біля будинків за допомогою франшизи, прямої покупки або висиджування з території. Всього за кілька років практично в кожному, навіть найменшому населеному пункті, відкривалися декілька мережевих магазинів.

Початок 2000-х був часом великих мереж. Тоді українців влаштовувала тільки велика наявність товарів на полицях магазинів та вони «змітали» майже все.

Але що відбувалось за кулісами цього бізнесу? Величезні витрати на оренду, персонал, товарний залишок та підтримку мережі в робочому стані не могли не позначитися на ціні або якості товарів. Але проблеми великоформатних магазинів пов’язані не тільки з великими витратами на утримання мережі, а й з глобальним викликом сучасності – зростаючою інтенсивністю робочого дня українців. У людей виникає дефіцит вільного часу, в тому числі – для походів в великі магазини. Коли є можливість отримати ті ж продукти та рівень сервісу поруч з будинком або на АЗК, навіщо витрачати час на старий добрий супермаркет?

В чому ж ще головні переваги нового формату маркетів перед мережевими гігантами? Розібратись в цьому нам допоміг засновник першої мережі маркетів при АЗК «Good market» Андрій Біба.

«Сьогодні український споживач стає більш вимогливим до продуктів та він не надасть перевагу зручності на шкоду якості. Тому, відкриваючи нашу мережу маркетів при АЗК, ми робили акцент саме на асортименті та надійності виробників товарів. Мережеві гіганти досі вимушені працювати за схемою – «Бери, що є». Чому в мережах завжди приблизно однаковий асортимент товарів? Тому що рітейл орієнтований на великих виробників – чим вище обсяги закупівель, тим нижче закупівельні ціни. Природно, що величезні закупівлі можуть забезпечити лише великі виробництва. Тому ми і бачимо на полицях однотипні йогурти, ковбаси та солодощі. Але не завжди це гарантує якість. На першому місці тут фінансова складова. «Good market», в свою чергу, не мусить жертвувати якістю, щоб компенсувати збитки, які виникають у великої мережі. Ми вивчаємо попит своїх клієнтів та наповнюємо асортимент, орієнтуючись на запити покупців у певному регіоні. Аналізуємо, яка група товарів, яких брендів цікавить аудиторію та працюємо з тими постачальниками, що максимально її задовольняють.

Наша мета – створення в Україні унікального продукту даного формату. Ми хочемо, щоб наш клієнт міг придбати все найнеобхідніше в «Good market», пообідати в нашому фірмовому кафе при АЗК і заправити свій автомобіль якісним пальним. Об’єднавши все в одній локації, БРСМ планує привернути увагу не тільки автолюбителів, але і «піших» покупців.

Знов хотілося б наголосити, що зручність та мобільність – це не єдині переваги «Good market». Без якості товарів та послуг цих переваг ніхто просто не оцінить. Користуючись нагодою, запрошую мешканців Одеси відвідати наш перший маркет мережі «Good market», що знаходиться по вулиці Чорноморського Козацтва, 175», зазначив Андрій Біба.

За даними GT Partners Ukraine, за останні два роки в Україні було відкрито більше 600 нових магазинів біля будинку і мінімаркетів. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що в країні наступає ера маркетів біля будинку та при АЗК. Чи повноцінно вони задовольняють потреби клієнтів? Подивимось.

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