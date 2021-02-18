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Характеристики металлических стеллажей

Характеристики металлических стеллажей

Металлические стеллажные конструкции пользуются большой популярностью благодаря прочности и долговечности. Они устанавливаются в магазинах и складских помещениях, позволяя оптимизировать рабочие процессы.

Выбирая торговые стеллажи на заказ, следует учитывать площадь помещения, целевое назначение, товарооборот и другие характеристики.

Характеристики полочных стеллажей

Для хранения разнотипной продукции часто используются полочные многоярусные системы, которые представлены в широком ассортименте. Они состоят из каркаса, полок и креплений, образуя целостную и прочную конструкцию.

Металлические полочные стеллажи для склада цена которых зависит от сложности изделия, бывают нескольких видов. Это конструктор, на клиновидных зацепах, мобильные и архивные, а также серии КМ и МС.

Универсальные стеллажи с регулировкой положения полок применяются на складах, в магазинах и офисах. К их основным преимуществам относится следующее:

  • компактность;
  • универсальность применения;
  • прочная и надежная конструкция;
  • быстрый монтаж;
  • длительный эксплуатационный срок.

Например, для удобного хранения товаров в упаковке оптимально подойдет стеллаж-конструктор. Он состоит из вертикальных стоек, полок и соединительных элементов. В стеллажах с клиновидными зацепами ярусы и стойки соединены специальными остроугольными креплениями, что придает дополнительной прочности и устойчивости.

Для хранения мелких изделий следует приобрести стеллажную конструкцию серии МС, в которой есть ограничители и разделители. Особенностью мобильных стеллажей является их свободное перемещение по территории магазина или склада за счет наличия специальных рельс.

Особенности складских стеллажей

Металлические стеллажи на склад полностью соответствуют установленным требованиям, они надежные, функциональные и долговечные. В зависимости от целевого назначения и конструктивных особенностей бывают паллетными, мезонинными, въездными, консольными и полочными.

Это незаменимое складское оборудование, которое предназначено для длительного и кратковременного хранения разных групп товаров. При выборе конструкции следует учитывать ряд факторов.

К ним относится площадь помещения, высота потолков, товарный ассортимент, грузовой трафик, тип используемой спецтехники, условия хранения и др. От конструкции системы напрямую зависит производительность труда и скорость выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Паллетные или фронтальные бывают разной модификации: с узкими проходами, двойной глубиной, пластиковыми ящиками, мобильные и для складов класса А. Такие системы имеют большое количество ярусов и предназначены для хранения однотипной продукции.

Самой простой конструкцией считаются фронтальные стеллажи, между которыми есть проход до 3,5 м. Это позволяет использовать складскую спецтехнику для повышения эффективности рабочего процесса.

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