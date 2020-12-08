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Гибридные автомобили – в чем их преимущества

Гибридные автомобили – в чем их преимущества

Инженеры крупнейших автомобилестроительных компаний постоянно разрабатывают инновационные технологии. Результатом одной из них стала гибридная технология, которая подразумевает использование в одном автомобиле сразу двух двигателей — бензинового и электрического. При этом такие транспортные средства имеют множество достоинств, например, их не нужно заряжать после окончания поездки.

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Ключевые достоинства гибридных транспортных средств

Роскошный кроссовер Лексус RX — это автомобиль, в котором реализована данная технология. С ее помощью автовладельцы смогут оценить все преимущества гибридных машин:

  • Во время движения на низкой скорости работает только аккумуляторная батарея. В таких условиях уровень выбросов будет нулевым, так как бензиновый агрегат находится в ожидающем режиме.
  • Транспортное средство не нужно подключать с электрическим розеткам. Батарея устроена таким образом, что она заряжается автоматически, причем не только во время движения: при замедлении и торможении аккумулятор тоже подзаряжается за счет рекуперации кинетической энергии.

У гибридных автомобилей не такой большой расход горючего, как у обычных авто с одним дизельным или бензиновым мотором. Также в определенные периоды эксплуатации машины ведут себя бесшумно, например, в режиме холостого хода.

Важно помнить, что несвоевременно выполненное техобслуживание может стать причиной поломки аккумулятора. Последующий ремонт и починка электромотора требуют определенных капиталовложений, что может свести к минимуму все преимущества от владения гибридным автомобилем.

Что предлагают современные автомобили-гибриды

Владельцам гибридных авто доступны самые разные функции и технологии. Обладатели Lexus RX, например, могут воспользоваться:

  • Климат-консьержем. Технология Nanoe в автоматическом режиме регулирует температуру салона, руля и сидений, а также, при необходимости, меняет параметры работы кондиционера и системы обогрева сидений.
  • Системой навигации. Lexus Premium предлагает водителю множество картографических опций и яркую 3D-графику на сенсорном дисплее с диагональю 12,3 дюйма.
  • Премиальной аудиосистемой. С 15 динамиками и технологией GreenEdge, которая улучшает звукопередачу.

Это лишь малая часть особенностей автомобилей серии Lexus RX. Использование гибридной технологии не подразумевает ограничений в оснащении, поэтому, в зависимости от модели, в машинах-гибридах могут быть реализованы самые разные функции, системы, технологии и уникальные инженерные решения.

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