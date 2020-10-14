Где купить литературу для изучения иностранного языка

Изучение иностранных языков – это настоящий козырь в рукаве. Не зря ведь говорят, что ты столько раз человек, сколько языков знаешь. Прежде всего, иностранный язык развивает наш мозг, не дает ему состариться раньше времени. Также ученые провели исследования и выяснили, что у людей, которые знают несколько иностранных языков болезнь Альцгеймера наступает на 4,5 года позже, чем у тех, кто овладел всего одним языком.

Для мозга, карьеры и путешествий

А еще, знание иностранных языков помогает свободно путешествовать, вы не привязаны к словарю, можете легко общаться с прохожими, с попутчиками в транспорте, с продавцом в магазине.

Владея иностранным языком, легко сделать карьеру, особенно, если вы планируете работать в сфере экономики, международной торговли. Также есть должности, где знание английского языка является обязательным, если вы им не владеете, значит, работы мечты вам не получить.

Без знания иностранного языка вы никогда не сможете прочитать книгу на языке оригинала, а это дорогого стоит. Ни один, даже самый качественный перевод не даст вам полноты ощущений от прочитанного. Ведь одно и то же слово может иметь несколько значений, и только читая книгу на языке автора, вы сможете понять смысл, связать воедино все логические цепочки. Тем более книги на иностранном языке не нужно искать заграницей, достаточно просто зайти на страничку сайта книжный магазин BritishBook, здесь представлена не только художественная литература, но и учебная.

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Когда приступать к изучению

Многих интересует вопрос, когда же лучше начинать учить иностранный язык. Психологи и лингвисты уверяют, что чем раньше, тем лучше.

Центры раннего развития предлагают начинать этот процесс с 3-х лет, но лучше ориентироваться на собственное чадо. Возьмите пробный урок и посмотрите, как реагирует на все происходящее ваш малыш. Если он капризничает, лучше повременить с этой затеей, если же, наоборот, слушает внимательно, значит ребенок готов грызть гранит науки.

Оптимальный вариант начала изучения иностранного языка 5-7 лет. В это время внимание ребенка становится сконцентрированным, объем памяти увеличивается, он хорошо владеет родным языком и на его основе может легко изучать иностранный. В книжном магазине BritishBook представлена серия «Academy Stars 1», которая поможет усвоить на 12 баллов английский язык.

Главное помните, что английскому языку (да и любому другому) все возрасты покорны. Никогда не поздно взяться за обучение. Тем более в книжных магазинах есть необходимая учебная литература для бизнес-курсов, курсов для взрослых. Нужно только поставить цель и не сходить с намеченного пути.