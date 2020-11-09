Где и как заказать детскую одежду из Америки?

Как выгодно купить детскую одежду из Америки в Украине сэкономив время и деньги, об этом вам расскажет наша статья.

Детская одежда – то, без чего не обойтись ни одному малышу. Поэтому ответственные родители стараются покупать изделия только отменного качества и от известных производителей. В последнее время пользуется спросом заказ детской одежды из Америки, поскольку изделия из США отличаются отменным качеством и длительным сроком носки. Давайте разбираться, как заказать такую одежду максимально выгодно.

Как заказать детскую одежду из Америки?

Чтобы сделать заказ детской одежды в Америке, в первую очередь понадобится оформить кредитную карту. Это связано с тем, что у компаний нет возможности бронировать личные средства клиента, допускается бронирование только финансовых средств банковских учреждений. Обязательно следует уточнить, есть ли возможность конвертации средств на счету. Заполнение биллинг-адреса выполняется по имени, к которому привязана кредитка. Имя и адрес следует заполнить на латинице.

Чтобы покупка была удачной, понадобится адрес в США, который будет служить перевалочным пунктом до транспортировки товара в Украину. Для решения данного вопроса, можно попросить знакомых, живущих там, стать спасением. Также много компаний предлагают услуги выкупа товаров.

Еще одним важным шагом является знакомство с календарем скидок и распродаж, которые часто проводятся в американских магазинах. Это позволит совершить покупку по еще более выгодной стоимости. Много вариантов для экономной покупки можно отыскать в социальных сетях. Там часто мамы предлагают совместные покупки, что существенно упрощает цену на доставку.

Интернет-магазин I Love Mommy как способ выгодно купить одежду из Америки

Купить брендовые изделия Carters в Украине, как и одежду от других брендов, можно в интернет-магазине I Love Mommy. Здесь представлен большой выбор первоклассных изделия от американских производителей по выгодной стоимости. Также дополнительным бонусом станет продуманный сервис, который заключается в:

выгодных методах оплаты – онлайн или по наложенному платежу;

продуманной доставке – по всей Украине через Новую или Укр. почту, а для тех, кто проживает во Львове – через курьера;

качественных фото брендовых изделий, которые можно внимательно изучить, прочесть состав;

быстром оформлении заказа в любое время суток, оперативной обработке заявок.

Интернет-магазин I Love Mommy станет лучшим решением для покупки одежды от американских брендов по доступной стоимости. Оперативное обслуживание клиентов и первоклассное качество изделий – залог успешного сотрудничества.