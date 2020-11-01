Новости Одессы и Одесской области

Дизайн офисного помещения: последние тенденции

Дизайн офисного помещения: последние тенденции

Каждая компания, которая заботится о своей репутации в глазах клиентов и партнеров, должна максимально ответственно подойти к обустройству офисного помещения.

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Цвет

Цветовые сочетания нужно выбирать, опираясь на деятельность компании. Фирме с молодым и креативным коллективом, которая работает в творческой сфере, подойдет яркий офис. Приветствуются жизнерадостные оттенки, например желтый, розовый, салатовый, оранжевый. Однако их нужно обязательно разбавлять более спокойными цветами.

Офис юридической фирмы будет выглядеть совсем по-другому. В цветовой гамме превалируют классические оттенки – черный, белый, серый, коричневый. Они подчеркивают статусность и серьезность компании.

Создать интерьер, который в полной мере соответствует деятельности компании, поможет студия дизайна интерьера ZIKZAK architects.

Ткани и текстиль

Если хочется придать офисному помещению немного уюта, то следует использовать текстиль. Например, шторы с орнаментом или рисунком оживляют интерьер. Отлично с этой задачей справляются и подушки.

Стоит отметить, что тема «уюта» будет уместна не во всех офисах. Она подойдет для компаний, которые, например, заниматься производством мебели, пошивом одежды, продажей предметов быта.

Перегородки

Часто офисное помещение представляет собой открытое пространство, где все у всех на виду. Такая обстановка может быть некомфортной для сотрудников, что тут же скажется на их эффективности. На помощь придут перегородки, с помощью которых можно зонировать помещение. Изготавливаются они из различных материалов, в том числе есть изделия из пластика, ДСП, дерева.

Натуральные материалы

Чтобы подчеркнуть солидность и статусность компании, в отделке ее офиса рекомендуется использовать натуральные материалы. Это, прежде всего, дерево и камень. Они смотрятся дорого, эффектно и экологично.

Конечно, использовать в отделке натуральные материалы сможет позволить себе далеко не каждая компания. Стоят они очень дорого. Однако современные производители предлагают бюджетные альтернативы – существует множество искусственных материалов, которые реалистично повторяют цвет и текстуру природных.

Пол

Полы в офисном помещении ежедневно подвергаются серьезной нагрузке. Поэтому при их выборе, в первую очередь, нужно исходить из практичности материала. Отличные эксплуатационные характеристики имеет наливной пол. Он, к тому же, отлично впишется в концепцию современного офисного помещения.

Новости компаний
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