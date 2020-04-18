Дарим «вторую жизнь» бытовой технике

Бытовая техника настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы уже просто не представляем, как можно обходиться без микроволновки, мультиварки, стиральной машины, кофеварки, блендера или, к примеру, холодильника.

Поломку любого домашнего прибора мы воспринимаем как трагедию. Но что делать, если из строя вышел холодильник. Это самый важный агрегат на кухне, в нем мы храним приготовленную пищу, мясо и рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты. Всё, что не сберечь без охлаждения и заморозки.

Купить новый – не проблема, но цены на хорошие холодильники всегда высокие и не всем по карману. Стоит попробовать починить закапризничавший агрегат. После ремонта он может еще долгое время служить вам верой и правдой.

Купить запчасти для холодильника можно в Интернет-магазинах, на рынке, торговых точках. Главное, чтобы они были качественными, а не дешевой подделкой.

Что в холодильнике выходит из строя чаще всего

Холодильник может не работать из-за механических или электрических неполадок. В первом случае проблемы могут возникать вследствие разгерметизации охлаждающих трубок, дефектов теплоизоляции, трещин в самом корпусе.

Электрические неполадки чаще всего связаны с выходом из строя реле, предохранителей или вентиляторов.

С механическими повреждениями легче справиться, чем с электрическими, но в любом случаем, нужно вызывать мастера, который сможет устранить поломки.

А теперь давайте разберемся с неисправностями, которые наблюдаются чаще всего:

холодильник не включается;

работает, но не морозит;

слабо морозит или наоборот сильно;

издает сильный шум, скрежет;

образование большого количества «снежной шубы»;

дверь закрывается неплотно;

не горит свет (лампочка).

Бережное отношение продлевает строк службы

Обычно, в большинстве этих неполадок мы виноваты сами. Холодильник требует бережного отношения. Включенный и позабытый режим «суперзаморозки» заставляет компрессор работать на износ, при таком темпе на долго его не хватит. Замена компрессора – дорогостоящая операция.

Резкие перепады напряжения в электросети наносят вред электронике, лучше не поскупиться и купить стабилизатор.

Нельзя сверху на холодильник ставить вазы с цветами, кувшины с водой, пара капель, попавшая за агрегат, может стать причиной замыкания.

Не стоит проверять холодильник на прочность, отколупывая острым предметом лед со стенок морозильной камеры. Механические повреждения могут стать причиной утечки фреона.

Стиральной машине – качественный порошок

Второе место после холодильника по значимости занимает стиральная машина. Мы давно отвыкли стирать руками. И хоть производители обещают нам 5-8 лет бесперебойной работы, все же поломки имеют место быть.

Чаще всего из строя выходит ТЭН. Замену можно найти, например, на ALM запчасти, причем по демократичной цене.

Дело в том, что некачественный порошок и неочищенная вода провоцируют появление накипи на ТЭНе. Он покрывается твердой корочкой, сквозь которую не может отдавать свое тепло, затрачивается больше энергии, и в результате ТЭН просто сгорает.

Поломки любой бытовой техники – неприятное явление. Но ее можно починить или хотя бы попытаться это сделать. Ведь ремонт всегда дешевле покупки нового прибора!

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