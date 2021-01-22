Что важно знать при покупке и замене шлейфа для мобильного телефона

Современный шлейф для смартфона – это по сути большой плоский провод, обеспечивающий контакт между разными частями устройства. Благодаря своей форме и гибкости, данный тип соединения часто используется для создания потребительской электроники и других устройств, которые отличаются компактностью размеров. В любом мобильном телефоне, будь то Samsung, iPhone или Nokia, планшете или ноутбуке вы непременно сможете отыскать до десяти шлейфов, а то и больше. И каждый из них обеспечивает проведение сигнала между какой-то деталью и материнской платой. Именно благодаря наличию этого сигнала все детали работают как единый механизм. Но стоит соединению нарушиться и запчасть уже не будет работать, хотя и находится в полном порядке. В данной статье мы рассмотрим основные типы шлейфов, причины их выхода из строя, а также некоторые рекомендации по решению данной неприятности.

Какие бывают типы шлейфов для смартфонов

Всего существует несколько типов шлейфов, которые можно встретить в любом мобильном телефоне, а именно:

шлейфы для межплатных соединений;

LCD шлейфы (для дисплея);

шлейфы клавиатурного модуля, камеры или боковых кнопок;

шлейф динамика и микрофона, пр.

Виды поломок шлейфов и чем они обусловлены

Идея использования плоского шлейфа возникла в связи с постоянно уменьшающимися размерами электронных устройств. В желании уместить большое количество функционала внутри небольшого девайса, производители пришли именно к такому решению. Но помимо компактной формы и небольших размеров, шлейф для мобильного телефона выполняет еще одну важнейшую функцию: обеспечивает надежное проведение сигнала между динамическими частями устройства. Обычный провод или кабель, расположенный между подвижными деталями, зачастую не выдерживает испытания временем и быстро приходит в непригодность. Шлейф же обеспечивает бесперебойное проведение сигнала и позволяет без проблем соединять подвижные части гаджета.

Но несмотря на все это, даже такой надежный элемент рано или поздно выходит из строя. Зачастую это происходит как раз там, где подвижные части устройства используются наиболее часто. В первую очередь речь идет о смартфонах типа “слайдера” или “раскладушки”, которые были очень популярны еще несколько лет назад. Постоянное движение их основных элементов, постоянное открывание и закрывание в итоге приводит к тому, что кабель пережимается, лопается или ломается. Вместе с этим нарушается и проведение сигнала, что как известно влечет за собой выпадение определенных функций смартфона или полную неработоспособность гаджета.

Но зачастую, в случае изолированного повреждения одного межплатного шлейфа, вы заметите потерю определенной функции телефона. И не важно, пользуетесь ли вы старым китайским телефоном, или у вас новая модель айфона – повреждение шлейфа имеет схожие проявления на большинстве устройств. Обычно это выглядит следующим образом:

отсутствие картинки или нарушение индикации изображения;

неработающий микрофон, динамик или сканер отпечатка пальцев;

при нажатии кнопки громкости или выключения ничего не происходит;

не включается камера или после ее включения сразу же возникает системная ошибка;

не включается телефон и пр.

Все эти и многие другие проблемы запросто могут быть вызваны именно повреждением шлейфа, который обеспечивает проведение сигнала между устройством и данной деталью. Но не стоит переживать, ведь данная поломка отнюдь не является критической и довольно просто подлежит ремонту. Достаточно лишь произвести замену вышедшего из строя шлейфа, соединив необходимые детали с помощью нового кабеля. Ну а купить необходимые комплектующие вы всегда сможете в интернет-магазине “GSM-Комплект”. Широкий ассортимент, высокое качество товара, быстрая доставка по Украине, а также четкие и понятные условия гарантии – неотъемлемые преимущества магазина, с которыми обязательно столкнется каждый покупатель. Так что если Вам нужно приобрести новый шлейф по доступной цене – просто переходите по ссылке, оформляйте заказ и ожидайте прибытия товара уже на следующий день!