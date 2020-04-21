Что нужно знать про двери ПВХ?

Двери с искусственными материалами становятся популярными из-за сочетания цена-качество. Львиную долю рынка полотен с искусственным покрытием занимают модели в пленке ПВХ, которая отличается привлекательностью, потребительскими свойствами и практичностью.

Межкомнатные двери из натуральной древесины бесспорно красивы, надежны и безопасны, но, в то же время они ещё и отличаются высокой ценой, которая не всем по карману, и капризностью. Как известно, дерево быстро поглощает и отдает влагу, что при неправильной эксплуатации приводит к деформации полотна, его рассыханию и трещинам. Такая же ситуация и со шпонированными дверями, если они не покрыты достаточно плотным слоем лака.

Как же избежать подобных проблем с дверями и что делать в случае, если бюджет на приобретение межкомнатных дверей ограничен? В подобном случае предлагаем рассмотреть как альтернативу двери в ПВХ покрытии.

ПВХ-пленка – что это за материал?

Покрытие относится к искусственным, основой его является поливинилхлорид. Этот материал отличается универсальностью и экологичностью, что позволяет с уверенностью говорить о его безопасности при использовании в изготовлении дверей. Материал настолько пластичный, что легко поддается формовке и тиснению, позволяя максимально точно воспроизводить структуру натуральной древесины различных сортов.

Преимущества ПВХ-покрытия:

устойчиво к воздействию ультрафиолета, не выгорает и сохраняет первоначальный вид во время всего срока эксплуатации;

надёжно защищает каркас полотна от влаги, препятствуя возможной деформации;

материал относится к таким, которые не горят при взаимодействии с воздухом, что также является неоспоримым достоинством;

наносится на полотна методом вакуумного прессования, окутывание производится по кругу, что исключает вероятность отслоения кромки на торцах двери;

широкая палитра позволяет подобрать вариант под любую цветовую гамму, используемую в интерьере;

покрытие может быть как однослойным, так и многослойным. От данного параметра напрямую зависит цена, а также устойчивость покрытия к механическим повреждениям и царапинам.

двери в ПВХ покрытии неприхотливы в уходе – для их очистки от загрязнений достаточно применения влажной тряпки и неабразивных моющих средств.

Где купить качественные двери в ПВХ покрытии?

Широкий ассортимент моделей, облицованных как гладкой, так и структурной пленкой ПВХ различной толщины можно найти, например, на страницах сайта Дверной Олимп. Представленная компания предлагает клиентам продукцию от ведущих фабрик Украины, Белоруссии, Молдовы и Италии.

При желании подробнее узнать об интересующих моделях, а также оценить их в визуально и тактильно, рекомендуем посетить выставочные салоны торговой марки, которые расположены в Киеве, области и Одессе. В каждом из магазинов клиента ждёт индивидуальный подход, помощь в выборе и ряд дополнительных услуг, связанных с доставкой и монтажом дверей, как входных, так и межкомнатных.

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