Что нужно знать, покупая страховку ОСАГО? 7 вопросов и ответов

В Украине наличие страховки ОСАГО обязательно. Поэтому важно знать как ее оформить и как ею пользоваться. Мы вместе с hotline.finance подготовили топ-7 вопросов и ответов для водителей.

1. Что такое ОСАГО?

Это страховка ответственности водителя. У нее есть еще «народное название» — автоцивилка. Если вы станете виновником ДТП, страховая компания выплатит вместо вас сумму на ремонт автомобиля и лечение пострадавшей стороны.

2. Сколько стоит автоцивилка в 2020 году?

Цена ОСАГО зависит от типа транспортного средства, объема двигателя и города регистрации владельца. Для автомобиля стоимость автоцивилки будет больше, чем для мотоцикла или прицепа. И чем больше объем двигателя, тем дороже обойдется страховка. ОСАГО для владельцев, прописанных в крупных городах или пригороде Киева тоже обойдется дороже.

Например, для легкового авто с объемом двигателя 2000 см3 и киевской пропиской владельца, цены на автоцивилку начинаются от 1000 грн.

Для легкового авто с объемом двигателя 1600 см3, владелец которого прописан в Одессе, цены стартуют от 750 грн.

Чтобы узнать точную цену конкретно для вас, воспользуйтесь онлайн-калькулятором просчета стоимости ОСАГО или обратитесь в страховую.

3. Что такое франшиза?

Это сумма, которую при наступлении страхового случая НЕ выплачивает страховая компания. Виновник ДТП должен выплатить эти деньги со своего кармана. Все, что выше размера франшизы, выплачивает страховая компания.

Например, водитель Renault купил ОСАГО с франшизой 2500 грн и задел Audi. Ремонт Audi оценили в 6000 грн. По страховке водитель Renault обязан выплатить 2500 грн, а 3500 грн выплатит страховая компания.

Существуют страховки с франшизой и без. В случае ДТП по страховке без франшизы всю сумму выплатит страховая компания. Поэтому страховки без франшизы дороже.

4. Какой полис лучше купить: бумажный или электронный?

Оба варианта страховки законны: и бумажный с мокрой печатью, и электронный в формате PDF. Поэтому выбирайте в зависимости от своих предпочтений.

Если вы хотите сэкономить время и деньги и к тому же не очень любите общаться с сотрудниками страховой — оформляйте электронную автоцивилку онлайн. Е-полис обычно до 10% дешевле бумажного, поскольку в его стоимость не включаются издержки на бланки и печать, а также бонусы страховому агенту. Оформление ОСАГО в режиме онлайн займет всего 5-10 минут. И главное преимущество — все можно сделать не вставая с дивана.

онлайн. Е-полис обычно до 10% дешевле бумажного, поскольку в его стоимость не включаются издержки на бланки и печать, а также бонусы страховому агенту. Оформление ОСАГО в режиме онлайн займет всего 5-10 минут. И главное преимущество — все можно сделать не вставая с дивана. Если страховая недалеко, вы хотите лично задать агенту вопросы и получить «бумажку», тогда вам подойдет вариант с бумажным полисом. Хотя спросить можно и по телефону, а электронную страховку также можно распечатать.

5. Как предъявлять полиции электронную автоцивилку?

Вы можете показать ОСАГО прямо с экрана смартфона или другого девайса. Это зафиксировано в п 2.1 ПДР.

6. Как сэкономить на покупке страховки ОСАГО?

Покупать электронный полис ОСАГО.

Так можно сэкономить до 10% от стоимости страховки.

Сравнивать стоимость автоцивилки на сайтах-агрегаторах.

Вводите необходимые параметры и смотрите, в какой страховой компании автоцивилка с нужными вам опциями дешевле. Но лучше не покупать самую дешевую страховку, ведь скупой платит дважды. При наступлении страхового случая покупатели дешевой автоцивилки с франшизой рискуют заплатить со своего кармана сумму в размере этой франшизы (1000-2600 грн). Поэтому стоит задуматься над покупкой автоцивилки без франшизы. Да, она будет немного дороже, но в случае ДТП весь ущерб возместит страховая компания.

Покупать автоцивилку в период акций и пользоваться промокодами.

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7. Если страховой случай наступил: что делать при ДТП?