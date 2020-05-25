Чем выгодна установка ГБО?

Цены на бензин постоянно растут. В связи с этим ездить на данном виде топлива не всегда выгодно, особенно если вы пользуетесь автомобилем ежедневно. Установка на авто газобаллонного оборудования (ГБО) поможет сэкономить деньги. Но это не единственный плюс такого приобретения.

Как определить выгоду от ГБО?

Бывалые автомобилисты рассказывают, что просчитать срок окупаемости установки ГБО очень просто. Если вы проезжаете на своем авто 18-20 тысяч километров в год — это означает, что вы просто обязаны установить газобаллонное оборудование. По словам экспертов, установка ГБО может окупиться через полгода-год. После этого начнется чистая экономия средств.

Первое, о чем всегда нужно помнить при установке ГБО — газ существенно сэкономит ваши деньги, поскольку его стоимость ниже бензина. Также важно знать о том, что при использовании газовой системы не нужно прогревать двигатель.

Установив газ на автомобиль, вы сможете реже проводить обслуживание двигателя, что также принесет свою экономию.

Не займет много времени и настройка гбо 2 особенно если за дело берутся настоящие профессионалы.

Важно помнить и о том, что газ делает моторное масло жиже, поэтому его нужно не так часто менять как при использовании бензина.

Многие водители отказываются от установки ГБО, потому что, например, планируют приобрести новый автомобиль. Но это не должно быть проблемой, поскольку установив ГБО на старый автомобиль, оборудование всегда можно снять и поставить на новый. Так что с этим проблем быть не должно.

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Сколько времени занимает установка ГБО?

Многих водителей интересует вопрос, сколько по времени занимает установка ГБО. Как рассказывают специалисты по установке газобаллонного оборудования, для этого понадобится около 6 часов. Выходит, что пригнав автомобиль на сервис утром, вечером вы уже сможете уехать домой на ГБО. Случается, что дополнительное время по установке может понадобиться автомобилям, у которых установлены 6-8-цилиндровые двигателя.

Чем заправлять?

Если вы приняли решение установить ГБО, то должны также определиться какое топливо выбрать: бутан или пропан.

Пропан на сегодняшний день наиболее удобное альтернативное топливо. Использование пропана принесет экономию на топливе до 40%. При этом он не снижает мощность двигателя.

Метан представляет собой самое дешевое топливо. Но иногда бывает проблематично заправиться метаном, поскольку заправок с этим видом топлива очень мало. Также нужно помнить о том, что метан снижает мощность двигателя примерно на 10%.

Выбирая вид топлива обязательно нужно это учитывать.

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