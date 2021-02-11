Центр изучения английского языка Хелен Дорон в Одессе

Курс обучения детей английскому языку в Одессе основан на использовании увлекательных игр, смене активностей через каждые 5-6 минут. Методика Helen Doron English доказала свою результативность.

Все больше заботливых родителей полагают, что обучение детей английскому языку в самом маленьком возрасте – наиболее эффективный способ овладения иностранным языком. Занятия английским для детей с младенчества похожи на изучение слов и фраз на родном языке. Благодаря естественному общению, игровым методам обучения, малыши практически с пеленок погружаются в англоязычную среду и легко усваивают English.

Особенности авторской методики Английский Хелен Дорон

Уроки английского языка для начинающих базируются на многократном повторении слов, стихов, песенок. Благодаря постоянному общению, легкая разговорная речь, правильное произношение, основы английского языка усваиваются как бы сами собой. Курс обучения детей английскому языку в Одессе основан на использовании увлекательных игр, смене активностей через каждые 5-6 минут. Методика Helen Doron English доказала свою результативность и в тех случаях, когда родители малыша недостаточно владеют английским.

Эффективность метода: более 3 млн студентов в 40 странах мира

Преподаватели английского не сосредоточиваются на ошибках ребенка, а, напротив, чутко поддерживают и мотивируют малышей к дальнейшим действиям. Дети не боятся ошибиться или неправильно произнести фразу. Малыши настолько увлекаются, что при общении запросто переходят с одного языка на другой. Постепенно английский, наравне с родным, становится непосредственной формой выражения мыслей и чувств.

Английский для детей как стиль жизни

Сегодняшнее поколение детей развивается значительно быстрее и успешнее, соответственно и методика преподавания английского языка детям должна основываться на современных подходах. Общеизвестно, что до 7-8 лет ребенок практически на автомате усваивает все новое и записывает информацию будто на жесткий диск. Следует учитывать и то, что у трехлетнего ребенка нейронных цепочек в головном мозге больше, чем у взрослого человека в 2 раза.

Для каждого уровня знания английского – специальная программа

Присоединиться к занятиям английским языком в центре Английский Хелен Дорон в Одессе можно с 3-х месяцев до 19 лет. Разработаны соответствующие программы с учетом возраста ребенка, индивидуальных особенностей, уровня владения языком.

Учим английский с нуля – для младенцев.

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Побеспокоиться о том, чтобы ребенок с раннего детства развивался гармонично – важная задача родителей. Для успешного старта в учебном центре Хелен Дорон английский для детей в Одессе можно воспользоваться пробным бесплатным уроком.