Быть стильной просто: самая модная обувь этого лета в Miraton

У каждой женщины должна быть хотя бы одна пара обуви, в которой она будет чувствовать себя королевой. И если вы не знаете, где найти ту самую пару, тогда стоит заглянуть в интернет-магазин Miraton.

Здесь представлены все тренды летнего сезона 2020 года — от классических лодочек со змеиным принтом, до босоножек на спортивной платформе, которые уместно будет сочетать с любой одеждой. И если у вас возникнут какие-либо трудности, так это на чем остановить свой выбор из немалого ассортимента магазина.

Привет из 90-х: винтажная обувь в форме квадрата

В интернет-магазине Miraton обувь женская представлена моделями, которые не только доставят эстетическое удовольствие, но и подарят комфорт модницам 2020 года. Здесь вы с легкостью можете подобрать три главных тренда летнего сезона.

Обувь с квадратным мыском — такие модели можно было увидеть на показах многих дизайнеров еще в середине 90-х. В этом сезоне мода возвращается, поэтому в летней коллекции 2020 года Miraton предлагает самые разнообразные женские туфли с квадратным носком — босоножки, туфли, шлепки, мюли и лоферы.

такие модели можно было увидеть на показах многих дизайнеров еще в середине 90-х. В этом сезоне мода возвращается, поэтому в летней коллекции 2020 года Miraton предлагает самые разнообразные женские туфли с квадратным носком — босоножки, туфли, шлепки, мюли и лоферы. Сандалии на массивной платформе — еще один главный тренд этого года. В противовес женственным моделям дизайнеры создали изделия на толстой и рифленой спортивной подошве.

— еще один главный тренд этого года. В противовес женственным моделям дизайнеры создали изделия на толстой и рифленой спортивной подошве. Квадратный каблук, который сошел с подиумов в далеких 1970-х, вновь вернулся в модные коллекции. Несмотря на то, что в этом сезоне актуальными будут туфли как на низком ходу, так и на платформе, самыми трендовыми все же остаются модели с устойчивым каблуком.

Выбираем неоновые цвета и звериный принт

Цвет обуви не менее важен, чем модель или фасон. В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на кислотные и неоновые оттенки обуви. На сайте Miraton и в магазинах сети модницы, которые любят экспериментировать, могут подобрать яркую обувь на любой вкус и повод. Разнообразие цветов туфель здесь безграничное — желтый, зеленый, оранжевый, розовый. А вот подчеркнуть свою индивидуальность поможет принт, имитирующий кожу рептилий. Стоит отметить, что правильно подобранная модель с таким рисунком выглядит статусно и элегантно. Те, кому строгий дресс-код не позволяет экспериментировать, могут подобрать классические и пастельные цвета — бежевый, серый, белый, черный, а также бледно-зеленый, небесно-голубой и светло-желтый.

Делаем акцент на деталях

В этом году мода призывает обратить внимание на декор и детали обуви. В новой коллекции Miraton можно найти удобные лоферы, яркие босоножки, классические лодочки и туфли на массивном каблуке с металлической фурнитурой и пряжками. Здесь также представлен широкий ассортимент, включая босоножки женские и сандалии с плетеными элементами, шнуровкой и узлами. Также в этом сезоне очень популярен декор сеткой, которая неожиданно гармонично смотрится на кроссовках и эспадрильях. Еще одна главная тенденция 2020 года — уникальность и оригинальность. Самый яркий пример от дизайнеров Miraton — это силиконовые нашивки, надписи и аппликации поп-арт на кроссовках и кедах, туфлях, балетках и босоножках.

А как же бессмертная классика?

Тенденции в обувной моде 2020 года универсальны — они подходят как для тех, кто любит яркие модные заявления, так и для тех, кто старается придерживаться классики или спортивного стиля. С уверенностью можно сказать, что обувь с острым носком останется фаворитами этого сезона. Ассортимент в Miraton удовлетворит даже самую капризную модницу — босоножки с открытой пяткой, мюли и броги на низком ходу и туфли с устойчивыми каблуками, а также классические лоферы и дерби. А главное, все это можно заказать на сайте магазина прямо сейчас.

Творим добро

Стоит отметить, что при каждой совершенной покупке в сети Miraton, клиент не только получаете преимущества — в виде накопительных бонусов, но и вносит свой в клад в борьбе с пандемией COVID-19. В рамках благотворительного проекта 5% от заказов магазин направляет на помощь больным и медработникам в борьбе с коронавирусом. Детали благотворительной акции смотрите на сайте Miraton.

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