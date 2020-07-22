Большой бизнес начинается с маленького киоска

Сегодня киоском уже никого не удивишь. Это торговая точка без павильона для посетителей, где можно купить товары первой необходимости, продукты, свежую выпечку, цветы, одним словом, все, что душе угодно.

Хотя еще совсем недавно слово «киоск» абсолютно не было связано с торговлей. Употреблять его начали в 18 веке во Франции и означало оно беседку, альтанку для отдыха. Такие киоски устанавливали в парках, а также в домовладениях богатых французов. Со временем это слово нашло своих почитателей в Европе, а позже и у нас, в Украине. Только поменялся смысл.

Каркасные на пике популярности

Настоящий бум киосков начался в 90-е годы прошлого столетия. Только тогда они назывались ларьками. Было престижно иметь свой ларек, а еще, и прибыльно. Благодаря этому торговый киоск стал привычным явлением по всем городам.

Торговые киоски – это конструкция из металла, обшитая панелями. Устанавливают их обычно в многолюдных местах, на рынках, возле остановок общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах.

Киоски бывают трех видов:

каркасные;

сделанные из автомобильного кузова или прицепа;

информационные.

Каркасные киоски наиболее популярные. Их изготавливают в специальном цеху или на заводе. Если вам важно качество и долговечность, обращайтесь к профессионалам, которые отвечают за свою работу. Например, на сайте https://artmetall.ua обещают изготовить торговый киоск «под ключ» за 3-4 недели.

В среднем цена 1 квадратного метра киоска колеблется в пределах 6500-7000 грн. Все зависит от площади ларька, количества окон, фасадных работ и отделки, внутренних перегородок, кровли.

Холодно не будет

Пожалуй, самый распространенный вопрос: тепло ли в киоске? Ведь фактически это сварной металлический каркас, обшитый панелями сайдинг или сендвич, с окнами и дверью. В такой конструкции зимой можно превратиться в «ледышку».

Но производители продумали все до мелочей. В качестве утеплителя используется базальтовая вата (100 или 150 мм). Она обладает хорошей огнеупорностью, теплоизоляцией, способна отталкивать воду (плесени точно не будет). Срок службы базальтовой ваты 50 лет.

Торговые киоски могут быть цветочными, аптечными, сувенирными, хлебными табачными, газетными. Выбор предпринимательской деятельности достаточно широк. Если вы хотите заняться коммерцией, но денег на большой магазин или торговый центр нет, начните с киоска. Он будет хорошим стартом для бизнеса. А дальше – все зависит от вас!