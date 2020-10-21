Аренда автомобиля на несколько дней – лучший тест-драйв

При выборе автомобиля стоит смотреть на внешние и технические характеристики. В машине должно быть комфортно, безопасно и спокойно. Имеет значение каждая деталь, опция и «мелочь». Однако трезво оценить конкретную модель можно, будучи за рулём. По этой причине компании предоставляют услугу “тест-драйв” — в распоряжение клиента передают машину на 20–60 минут.

Как думаете, можно ли за это время оценить ходовые качества, манёвренность, работу тормозной системы, обзорность и многое другое? Да, но на это способны только профессионалы, которые работают с автомобилями десятки лет. Большинству 30–60 минут недостаточно. Сидеть за рулём нового авто всегда приятно, в эти моменты выделяют преимущества и не видят недостатков. Трезво оценить “коня” реально за несколько дней, но специалисты автосалона не предоставят машину для тестирования на такой срок. Как поступить потенциальному клиенту? Есть услуга “аренда авто в Одессе“, она доступна для совершеннолетних водителей со стажем от 3-х лет, воспользуйтесь ею. Машины подходящей марки и модели также можно найти в прокате в других городах Украины.

Комплексная оценка

Когда окажетесь за рулём желанного авто, в первую очередь обратите внимание на высоту сидений и комфортабельность салона. Вам должно быть удобно, важно соответствие по росту. Следом оцените, насколько видно дорогу. Хорошая обзорность позволит чувствовать себя уверенно и в безопасности. Также проверьте:

функционирование климат-контроля;

плавность регулировки зеркал;

работу дверей.

Когда заведёте мотор, оцените шумность, скорость торможения, разгон и динамичность. Тестируйте автомобиль там, где чаще всего ездите. Это позволит оценить комфорт в следующих ситуациях:

перемещение в пробках;

быстрый старт;

езда на перекрёстках;

движение по кольцевой.

Перемещаясь по знакомому маршруту, вы сразу поймёте, насколько легко или сложно управлять новым автомобилем. Также посмотрите на вместительность багажника и общие габариты транспортного средства.

Почему аренда лучше тест-драйва?

Когда вы берёте машину напрокат, чувствуете себя её владельцем, нет ограничений по времени. Можно целый день ездит по своим делам и одновременно делать выводы о том, подходит ли она вам. За рулём по-настоящему комфортно, рядом не сидит менеджер автосалона.

Почему аренда машины в целях тестирования перед покупкой лучше тест-драйва:

оценка в любое время суток без ограничений по времени;

езда по разным дорогам (не только по идеальной поверхности, но и там, где давно нужно сделать ремонт, что не редкость в Украине);

тестирование автомобиля в компании друзей и близких людей.

И, наконец, о самом главном. Вам в аренду предоставят не новый автомобиль, а тот, который служит в течение определённого периода. После продолжительного тест-драйва станет понятно, каким в будущем будет ТС. Если есть явные недостатки (сильно гудит мотор, сложности при управлении и прочее), станет очевидным то, что модель не оправдала ожидания и стоит начать поиски лучшей альтернативы. Кстати, о плюсах и минусах каждой модели рассказывают менеджеры компаний, которые занимаются прокатом. Эта информация и их рекомендации будут полезны каждому, кто находится в поиске нового автомобиля.

Источник: sibavto.ua