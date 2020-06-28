А у нас в машине газ, или Нюансы установки ГБО

Если вы уже установили или только планируете установить газобаллонное оборудование на свой автомобиль, вам обязательно нужно знать некоторые нюансы, которые появляются при эксплуатации авто с данным оборудованием.

О чем нужно предупредить хозяина авто?

В начале нулевых установка ГБО требовала больших затрат, но это не означало, что на авто будет установлено качественное оборудование. На сегодняшний день с этим проблем нет. Особенно если автовладелец выбрал качественное СТО по установке и обслуживанию оборудования.

Сегодня владельцу не нужно знать о том, как работает система. Даже заправка проводится без его участия. Водителю авто нужно только показать работнику заправки, где находится внешнее заправочное устройство. Обо всем остальном позаботится заправщик.

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На хорошем СТО, на котором будет проводиться установка газа на авто, хозяина должны проконсультировать по нескольким важным вопросам. В процессе эксплуатации он обязательно должен принимать их во внимание.

После переоборудования хозяин авто обязательно должен получить необходимый инструктаж. Если установщики ГБО не хотят это делать или отказываются, называя какие-либо причины — есть смысл задуматься о качестве проделанной работы. Лучше в таком случае обратиться к другим мастерам, которые смогут не только установить нужно оборудование, но и проконсультировать по всем сопутствующим вопросам.

Мастер по установке ГБО должен рассказать владельцу авто о том, что бак с горючим всегда должен быть заполнен на четверть, не меньше. В автомобилях с ГБО бензин участвует в некоторых процессах. Например, при прогреве авто или превышении оборота двигателя.

Водитель должен знать, что ГБО — это еще одна топливная система на автомобиле. Если не работает, к примеру, бензонасос, можно завести мотор, используя газовое топливо. Также следует учитывать, что количество таких запусков авто ограничено и использовать их рекомендуется только в аварийных случаях.

В автомобиле после установки ГБО не должно быть запаха газа. Герметичность оборудования и безопасность водителя и пассажиров — прежде всего.

Какие нюансы еще нужно учитывать?

При установке газобаллонного оборудования должно быть предоставлено три года гарантии от фирмы, которая занималась установкой ГБО, и от производителя. Ни в коем случае нельзя менять газобаллонное оборудование самостоятельно, а также проводить связанные с этим ремонтные работы. Наслаждайтесь быстрой, экономной и безопасной ездой, а все остальное предоставьте в руки профессионалам.