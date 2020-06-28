А у нас в машине газ, или Нюансы установки ГБО

Если вы уже установили или только планируете установить газобаллонное оборудование на свой автомобиль, вам обязательно нужно знать некоторые нюансы, которые появляются при эксплуатации авто с данным оборудованием.
О чем нужно предупредить хозяина авто?
В начале нулевых установка ГБО требовала больших затрат, но это не означало, что на авто будет установлено качественное оборудование. На сегодняшний день с этим проблем нет. Особенно если автовладелец выбрал качественное СТО по установке и обслуживанию оборудования.
Сегодня владельцу не нужно знать о том, как работает система. Даже заправка проводится без его участия. Водителю авто нужно только показать работнику заправки, где находится внешнее заправочное устройство. Обо всем остальном позаботится заправщик.
На хорошем СТО, на котором будет проводиться установка газа на авто, хозяина должны проконсультировать по нескольким важным вопросам. В процессе эксплуатации он обязательно должен принимать их во внимание.
После переоборудования хозяин авто обязательно должен получить необходимый инструктаж. Если установщики ГБО не хотят это делать или отказываются, называя какие-либо причины — есть смысл задуматься о качестве проделанной работы. Лучше в таком случае обратиться к другим мастерам, которые смогут не только установить нужно оборудование, но и проконсультировать по всем сопутствующим вопросам.
- Мастер по установке ГБО должен рассказать владельцу авто о том, что бак с горючим всегда должен быть заполнен на четверть, не меньше. В автомобилях с ГБО бензин участвует в некоторых процессах. Например, при прогреве авто или превышении оборота двигателя.
- Водитель должен знать, что ГБО — это еще одна топливная система на автомобиле. Если не работает, к примеру, бензонасос, можно завести мотор, используя газовое топливо. Также следует учитывать, что количество таких запусков авто ограничено и использовать их рекомендуется только в аварийных случаях.
- В автомобиле после установки ГБО не должно быть запаха газа. Герметичность оборудования и безопасность водителя и пассажиров — прежде всего.
Какие нюансы еще нужно учитывать?
При установке газобаллонного оборудования должно быть предоставлено три года гарантии от фирмы, которая занималась установкой ГБО, и от производителя. Ни в коем случае нельзя менять газобаллонное оборудование самостоятельно, а также проводить связанные с этим ремонтные работы. Наслаждайтесь быстрой, экономной и безопасной ездой, а все остальное предоставьте в руки профессионалам.