5 популярных услуг экспресс-такси в Украине

Чаще всего пассажиры отдают предпочтение такси Запорожья, Одессы, Киева, Винницы, Днепра, предлагающих европейский уровень комфорта. Также клиентов привлекает возможность выбора класса автомобиля, и обширный перечень предоставляемых услуг.

Детское/с детским автокреслом

Суть предложения заключается в доставке юного пассажира в нужное место, безопасно и оперативно, без сопровождения взрослых. Такая услуга помогает решить вопрос быстрой транспортировки ребенка в сад, школу или спортивную секцию. Машина оснащается специализированным креслом ― неотъемлемым компонентом современного детского такси. Заказать услугу можно по телефону или в онлайн-режиме на сайте, указав приоритетную опцию при заполнении формы.

Загрузка салона

Сервис предполагает перевозку большого количества вещей или габаритного груза. Это может быть переезд из города на дачу, поездка семьей на пикник либо доставка техники из магазина. Стоимость поездки зависит от расстояния. Быстро узнать тариф можно, позвонив на номера телефонов такси в Одессе или заполнив заявку в онлайн-режиме на сайте службы.

Трезвый водитель

Как уехать домой, если пришлось немного выпить? Во избежание негативных последствий, службы такси предлагают воспользоваться помощью водителей, готовых доставить клиента на его автомобиле, в любое время дня и ночи. Главное, чтобы документы на машину были при себе, поскольку такой сервис доступен только при присутствии владельца авто. Стоимость услуги оплачивается по двойному или тройному тарифу, но разве жизнь можно оценить какой-либо суммой?

Перевозка животных

Данная услуга рекомендована при транспортировке собак, кошек, птиц, грызунов, рыбок и других питомцев. Животных помещают в специальные переносные клетки и аккуратно закрепляют в машине. Зоотакси исключает большое скопление людей и много шума, как в общественном транспорте. А это значит, что питомцам будет обеспечен максимальный комфорт при перемещении. В основном услугу заказывают, если надо отвезти питомца в ветклинику, на выставку, в аэропорт или на вокзал.

Курьерская доставка

Зачем ехать куда-то, чтобы отвезти документы или продукты, если есть услуга курьерской доставки в такси. При ее заказе необходимо точно указать адрес забора товара и конечного места назначения, а также получателя (юридическое или физическое лицо). Обычно сервис доступен как в срочном порядке, так и по предварительной заявке.

Помимо такого разнообразия услуг, современные службы такси ― комфортное и безопасное передвижение, круглосуточный прием запросов, быстрая подача и бонусная система!