Прогноз космической погоды с 17 по 30 декабря

Фазы луны

18 декабря – луна будет убывать, находясь в третьей фазе.

19 декабря – произойдет смена фаз луны с третьей на четвертую.

20-24 декабря – луна будет убывать, находясь в четвертой фазе.

Народный календарь

19 декабря – Николай Чудотворец

Святой родился в III веке в семье богатых христиан. Еще будучи ребенком, он все время проводил в храме. После смерти родителей Николай отдал все богатство нуждающимся и продолжил церковное служение. Будучи священником, он боролся с язычеством и обличал еретиков. Со временем святой был рукоположен в архиепископы в городе Мире (современный город Демре, Турция).

Святитель также прославился многими чудесами. Своей молитвой он спасал людей от всевозможных бед, исцелял больных и воскрешал мертвых. Сегодня Николая Чудотворца считают покровителем путешественников и моряков. А в день его памяти детям принято дарить сладости.

По народному календарю, если 19 декабря день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

24 декабря – Преподобный Никон Печерский

Святой был сыном богатых и знатных родителей. Будучи юношей, он отказался от наследства и принял монашество в Киево-Печерской лавре. В 1096 году при нашествии хана Боняка преподобного вместе с другими монахами взяли в плен. Там святого пытали и морили голодом. Однако чудесным образом Никон смог спастись от смерти. По возвращении домой он вновь удалился в монастырь, где вел строгую аскетическую жизнь.

В этот день наши предки отламывали у яблони веточку, загадывали на ней желание и затем ставили ее в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое сбудется.

В народе примечали: если на Никона солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.

Фото: cs8.pikabu.ru

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