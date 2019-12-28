Прогноз экономической погоды на грядущий год в Украине: вангуем вместе с Кабмином и экспертами

Новогодними предсказаниями занимаются не только астрологи. Составляют прогнозы на грядущий бюджетный год и в Кабинете министров Украины. И становятся они основой проекта закона о госбюджете. Правда, эксперты с этими прогнозами не всегда согласны. Но все же попробуем разобраться, что ожидает экономику Украины и, следовательно, ее граждан в наступающем году Крысы – согласно восточному гороскопу, символа благосостояния и высокой адаптации к внешним условиям.

Без «встряски» экономики и всплеска инфляции

Экономическое чудо заказывали? Согласно бодрым реляциям аналитиков государственных структур, украинская экономика, вроде бы, действительно начинает выходить из кризиса. И рост ВВП в Украине в последнем квартале уходящего года составил 4,2% вместо прогнозированных 3,3%.

На улучшение экономического прогноза, по мнению кандидата наук по государственному управлению Олеси Голынской, в немалой степени на ситуацию повлияла относительно цивилизованная, безболезненная для общества передача власти одного правительства другому. А ведь экономика серьезно опасалась возможных «встрясок» в результате политических перемен!

Перспектива открытия рынка земли в Украине подтолкнула иностранный капитал выкупать по достаточно высоким ценам украинские ценные бумаги. Спрос на них повысил курс национальной денежной единицы. Это, соответственно, погасило всплески инфляции. Ее показатели снизились от 9,8% в 2018 году до 6,5% в 2019-м. Вызвать инфляцию не удалось даже достаточно рискованной политике роста доходов населения.

Хотя, не отрицает эксперт, резкие колебания курса валют – процессы для экономики нездоровые.

Экономический романтизм и рецепт от классиков политэкономии

Госбюджет на 2020 год рассчитан по курсу 27,0$. Инфляция, по оценкам Нацбанка, должна снизиться до 5%. Правда, некоторые эксперты считают этот прогноз «экономическим романтизмом». 5% инфляции возможны лишь в условиях стабильно развивающейся экономики и промышленности, при создании новых рабочих мест.

Классическую политэкономию никто не отменял, убеждена Олеся Голынская. И единственный рецепт поднятия экономики – создание высокотехнологичных производственных предприятий. Либо модернизация уже существующих. В Кабмине с этим согласны. В частности, в госбюджете на 2020-й год заложена крупная субвенция на реконструкцию аэропорта в Измаиле.

О повышении зарплаты и борьбе с курением

С 1 января нового года минимальная заработная плата в Украине планируется в размере 4723 грн. Согласно прогнозам, средняя зарплата в 2020 году должна составить 12,5 тыс. грн.

– По моему мнению, политика роста заработной платы населения является одной из наиболее экономически верных, – считает экономист. – Где заработная плата, а где, казалось бы, акцизы на алкоголь, бензин, табачные изделия? Сегодня акциз на спиртные напитки и топливо достиг, практически, своего максимума — покупательная способность населения не может вынести его повышения. Если поднимут – алкоголь «уйдет в тень». А это ухудшит не только здоровье нации, но и доходы государства. О табачных изделиях этого не скажешь – запас прочности покупательной способности на сигареты еще имеется.

Так что новогодним подарком курильщикам станет повышение ставки акциза сразу на 20% – с 756 грн. до 907,2 грн. за 1000 сигарет. Это приведет к росту цен в 2,5-3 раза — до 80-100 грн. за пачку.

Старые долги, долларозависимость и хитрая недвижимость

Не секрет, что украинская экономика весьма зависима от внешних факторов. Только 68% расходов государственного бюджета на 2020 год направлены на ликвидацию внешнего долга Украины. Но самая большая макроэкономическая проблема государства, по мнению Олеси Голынской, ее крайняя зависимость от доллара.

– Я не знаю ни одной страны мира, где долларизованные экономики достигли бы существенного роста, – отметила эксперт. – К тому же сегодня на мировых рынках наиболее популярны, так называемые, фьючерсные договоры. Заключают их на определенную цену, а продают товар, предположим, через год — по цене, которая была в гривневом эквиваленте по курсу доллара годичной давности. В Одессе, например, при понижении доллара агентства недвижимости стараются фиксировать цену в гривне. Таким образом, автоматически в долларовом эквиваленте она повышается. Хотя, казалось бы, гривня укрепляется, доллар понижается — цены на недвижимость должны падать. А они, по прогнозам, могут стать и выше.

Авто-секонд-хенд и последовательная «Укрзализниця»

Подорожают в 2020 году в Украине и автомобили. С 1 января вступает в силу запрет импорта новых авто, которые не соответствуют нормам Евро-6 — экологического стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах. Это гарантированно приведет к росту цен. А вот импорт подержанных машин будет разрешен без ограничений.

Не удастся отправиться в путешествие на новой иномарке – воспользуйтесь железной дорогой. Правда, в новом году «Укрзалізниця» тоже обещает повысить цены на билеты. По информации ее пресс-центра, с 1 марта стоимость будет ежемесячно увеличиваться на 2%. Повысится она во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов «Интерсити+». Но, по крайней мере, цена будет расти незначительно и постепенно.

С 1 января 2020-го повысит тарифы на свои услуги и «Укропочта»: на пересылку приоритетных отправлений — на 10%, неприоритетных – на 12,5%. Стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу останется прежней.

За тепло – круглый год?

И, конечно, вишенка на новогоднем торте – новые тарифы на коммуналку. Традиционно, накануне отопительного сезона НКРЭКУ пересматривает их стоимость по обращениям компаний-производителей и поставщиков столь необходимых гражданам услуг.

Итак, за теплоснабжение одесситы в новом году будут платить на 34,5% больше, чем в минувшем. Таким образом, отопление 1 кв. м площади ежемесячно будет обходиться примерно в 51 грн. К тому же, оплачивать его граждане, скорее всего, будут по двухставочному тарифу – в течение всего года, а не только в отопительный сезон.

Чтобы страховка не подвела

Ситуация с тарифами на газ в новом году до сих пор остается запутанной. По договоренности с МВФ, с 1 января Украина переходит на рыночное ценообразование для бытовых потребителей. Согласно прогнозу «Нафтогаза», отсутствие транзита может повлечь увеличение цены на газ до 10,751 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение). Населению с 1 января планируют предложить фиксированную цену на газ, которую потребители смогут выбрать до конца отопительного сезона. Сегодня страховая цена определяется в пределах 7 тыс. грн. (с НДС). Хотя, ежемесячная рыночная цена в 1 квартале 2020 года может и понизиться — в зависимости от результатов переговоров с «Газпромом» и рыночной ситуации.

Механизмы рыночные и нерыночные

Новогодние тарифы на электроэнергию для населения крупнейший энергохолдинг «ДТЭК» предлагает увеличить на 86,7%. Если правительство «даст добро», с 1 января 2020 тариф на «нормированные» 100 кВт-час увеличится до 1,68 грн. На сегодняшний день он составляет 0,9 грн.

В новый год – с новыми ценами и на воду. Новое правительство признало прежний механизм нерыночным. Зато вполне рыночным оказался новый тариф — жителям многоквартирных домов придется платить взносы за обслуживание домовых счетчиков на воду. Правда, пока что это коснется только киевлян.

И о бюджетном рационе

На коммуналку, похоже, гражданам, придется потратить большую часть семейного бюджета. А продуктовая корзинка во сколько обойдется? Картофель, резко «взлетевший» в уходящем году, в новом, по мнению экспертов, вероятно, подешевеет – за счет жесткой конкуренции на рынке из-за увеличения импорта. А вот овощи и фрукты в цене поднимутся – по причине плохого урожая. Подорожает ржаной хлеб – цены на рожь продолжают расти. А пшеничный, вроде, не должен – урожай неплохой. Мясо и молочка дорожают традиционно – но, прогнозируют эксперты, не стремительно. Цены на сахар, судя по всему, вырастут. Площади под сахарной свеклой в этом году сократились на 30%, потому сырья для переработки будет меньше. Подорожает и гречка – сократились площади для посева и этой культуры. Зато подешевеет пшено – проса в этом году собрали достаточно. Так что переходим на пшенную кашу – питательно и бюджетно. И счастливого Нового года!

Фото: delo.ua

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