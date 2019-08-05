Проблемы с электричеством. Куда обращаться: список контактов

В случае возникновения проблем с электричеством в доме или уличными фонарями нужно, в первую очередь, обратиться в свою управляющую компанию или ОСМД и вызвать электрика. Специалист должен выявить и устранить проблему.
Если пропал свет во всем доме, узнать причину можно в компании ПАТ «Одессаоблэнерго».
Колл-центр:
адрес: ул. Николая Боровского, 28 б;
тел.: (048) 705-90-90;
e-mail: call-center@oblenergo.odessa.ua.
Информационно-консультационный центр:
адрес: ул. Малая Арнаутская, 88,
тел.:(048) 705-25-00.
e-mail: consulting@oblenergo.odessa.ua
Северный РЭС:
адрес: ул. Николаевская дорога, 237;
тел.: (048) 705-29-60;
адрес пр-т Добровольського, 139а;
тел.: (048) 705-29-46;
адрес: ул. Крымская, 62;
тел.: (048) 705-28-64;
ул. Ядова, 61б;
тел.:(048) 705-28-05;
e-mail: kanc@nres.od.energy.gov.ua.
Центральный РЭС:
адрес: ул. Краснова, 2а;
тел.: (048) 705-26-59; (048) 705-26-87;
адрес: ул. Малая Арнаутская, 88;
тел.: (048) 705-26-87;
e-mail: kanc@cres.od.energy.gov.ua.
Южный РЭС:
ул. Ильфа и Петрова, 18б;
тел.: (048) 705-27-16; (048) 705-27-24; (048) 705-27-59;
адрес: ул. Радостная 2/4;
тел.:(048) 705-21-94; (048) 705-22-10;
e-mail: kanc@ures.od.energy.gov.ua.
При отсутствии или проблемах уличного освещения нужно обращаться в «Одесгорсвет».
адрес: ул. Средняя, 37;
тел.: (048) 706-36-35;
диспетчерская служба тел.: (048) 735-81-60;
e-mail: kp_oeemp@omr.gov.ua.
Фото: 24tv.com.ua
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