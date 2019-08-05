fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Проблемы с электричеством. Куда обращаться: список контактов

Проблемы с электричеством. Куда обращаться: список контактов

В случае возникновения проблем с электричеством в доме или уличными фонарями нужно, в первую очередь, обратиться в свою управляющую компанию или ОСМД и вызвать электрика. Специалист должен выявить и устранить проблему.

Если пропал свет во всем доме, узнать причину можно в компании ПАТ «Одессаоблэнерго».

Колл-центр:

адрес: ул. Николая Боровского, 28 б;

тел.: (048) 705-90-90;

e-mail: call-center@oblenergo.odessa.ua.

Информационно-консультационный центр:

адрес: ул. Малая Арнаутская, 88,

тел.:(048) 705-25-00.

e-mail: consulting@oblenergo.odessa.ua

Северный РЭС:

адрес: ул. Николаевская дорога, 237;

тел.: (048) 705-29-60;

адрес пр-т Добровольського, 139а;

тел.: (048) 705-29-46;

адрес: ул. Крымская, 62;

тел.: (048) 705-28-64;

ул. Ядова, 61б;

тел.:(048) 705-28-05;

e-mail: kanc@nres.od.energy.gov.ua.

Центральный РЭС:

адрес: ул. Краснова, 2а;

тел.: (048) 705-26-59; (048) 705-26-87;

адрес: ул. Малая Арнаутская, 88;

тел.: (048) 705-26-87;

e-mail: kanc@cres.od.energy.gov.ua.

Южный РЭС:

ул. Ильфа и Петрова, 18б;

тел.: (048) 705-27-16; (048) 705-27-24; (048) 705-27-59;

адрес: ул. Радостная 2/4;

тел.:(048) 705-21-94; (048) 705-22-10;

e-mail: kanc@ures.od.energy.gov.ua.

При отсутствии или проблемах уличного освещения нужно обращаться в «Одесгорсвет».

адрес: ул. Средняя, 37;

тел.: (048) 706-36-35;

диспетчерская служба тел.: (048) 735-81-60;

e-mail: kp_oeemp@omr.gov.ua.

Фото: 24tv.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить