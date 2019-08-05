Проблемы с электричеством. Куда обращаться: список контактов

В случае возникновения проблем с электричеством в доме или уличными фонарями нужно, в первую очередь, обратиться в свою управляющую компанию или ОСМД и вызвать электрика. Специалист должен выявить и устранить проблему.

Если пропал свет во всем доме, узнать причину можно в компании ПАТ «Одессаоблэнерго». Колл-центр: адрес: ул. Николая Боровского, 28 б; тел.: (048) 705-90-90; e-mail: call-center@oblenergo.odessa.ua. Информационно-консультационный центр: адрес: ул. Малая Арнаутская, 88, тел.:(048) 705-25-00. e-mail: consulting@oblenergo.odessa.ua Северный РЭС: адрес: ул. Николаевская дорога, 237; тел.: (048) 705-29-60; адрес пр-т Добровольського, 139а; тел.: (048) 705-29-46; адрес: ул. Крымская, 62; тел.: (048) 705-28-64; ул. Ядова, 61б; тел.:(048) 705-28-05; e-mail: kanc@nres.od.energy.gov.ua. Центральный РЭС: адрес: ул. Краснова, 2а; тел.: (048) 705-26-59; (048) 705-26-87; адрес: ул. Малая Арнаутская, 88; тел.: (048) 705-26-87; e-mail: kanc@cres.od.energy.gov.ua. Южный РЭС: ул. Ильфа и Петрова, 18б; тел.: (048) 705-27-16; (048) 705-27-24; (048) 705-27-59; адрес: ул. Радостная 2/4; тел.:(048) 705-21-94; (048) 705-22-10; e-mail: kanc@ures.od.energy.gov.ua. При отсутствии или проблемах уличного освещения нужно обращаться в «Одесгорсвет». адрес: ул. Средняя, 37; тел.: (048) 706-36-35; диспетчерская служба тел.: (048) 735-81-60; e-mail: kp_oeemp@omr.gov.ua. Фото: 24tv.com.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.