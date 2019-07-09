fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Принцессы живут в Одессе

Принцессы живут в Одессе

Уже в течение 10 лет болгарский курорт Албена становится международным центром детского творчества. Этот форум носит название «Prins & Prinsess of the World», но уже давно перерос рамки детского конкурса красоты и превратился в популярный фестиваль искусства и культуры, в ходе которого юные артисты демонстрируют свое мастерство в исполнении песен и стихотворений, демонстрации фантастических нарядов и народных костюмов, своего понимания детской моды.

– В этом году в конкурсе принимали участие делегации детей и их воспитателей из 11 стран Европы, Азии и Африки,- рассказывает руководитель одесского центра  «Доминик Джокер» Лариса Бреславская.- Наша делегация была самой многочисленной и без ложной скромности скажу, что произвела наибольшее впечатление, как на зрителей, так и на международное жюри. Выступление наших детей в народных костюмах, бал в волшебных одеждах, дефиле по красной дорожке каждый раз сопровождались громкими аплодисментами и овациями. В итоге юные одесситки Даша Городецкая и Ева Гайдаржи были удостоены звания «Гран-При конкурса «Prins & Prinsess of the Wold». Президент конкурса Георгана Гергиева пригласила наших девочек принять участие в работе детского жюри конкурса в следующем году.

 

Сейчас воспитанники продюсерского центра Ларисы Бреславской готовятся к выступлению в болгарском Несебре, где в августе состоится очередной курс Международной школы культуры, искусства и ремесел «Славянский путь». В проекте «Киноканикулы с Арт-студией «Jocker School» дети примут участие в постановке мюзикла, снимутся в художественном фильме и клипе вместе с известным певцом Домиником Джокером, примут участие в конкурсе красоты «KIDS CINEMA», изучат азы кинематографии под руководством режиссеров Дмитрия Якунина и Евгения Григорьева и затем представят свой первый фильм на настоящем кинофестивале.

 

В планах Ларисы Бреславской также организация детского фестиваля «Диалог культур» на одном из грузопассажирских паромов СК «Укрферри» в ходе рейса Черноморск-Батуми-Черноморск.

Александр ФЕДОРОВ,
член международной федерации журналистов.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пресс-релиз
Пресс-релиз
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить