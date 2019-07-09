Принцессы живут в Одессе

Уже в течение 10 лет болгарский курорт Албена становится международным центром детского творчества. Этот форум носит название «Prins & Prinsess of the World», но уже давно перерос рамки детского конкурса красоты и превратился в популярный фестиваль искусства и культуры, в ходе которого юные артисты демонстрируют свое мастерство в исполнении песен и стихотворений, демонстрации фантастических нарядов и народных костюмов, своего понимания детской моды.

– В этом году в конкурсе принимали участие делегации детей и их воспитателей из 11 стран Европы, Азии и Африки,- рассказывает руководитель одесского центра «Доминик Джокер» Лариса Бреславская.- Наша делегация была самой многочисленной и без ложной скромности скажу, что произвела наибольшее впечатление, как на зрителей, так и на международное жюри. Выступление наших детей в народных костюмах, бал в волшебных одеждах, дефиле по красной дорожке каждый раз сопровождались громкими аплодисментами и овациями. В итоге юные одесситки Даша Городецкая и Ева Гайдаржи были удостоены звания «Гран-При конкурса «Prins & Prinsess of the Wold». Президент конкурса Георгана Гергиева пригласила наших девочек принять участие в работе детского жюри конкурса в следующем году.

Сейчас воспитанники продюсерского центра Ларисы Бреславской готовятся к выступлению в болгарском Несебре, где в августе состоится очередной курс Международной школы культуры, искусства и ремесел «Славянский путь». В проекте «Киноканикулы с Арт-студией «Jocker School» дети примут участие в постановке мюзикла, снимутся в художественном фильме и клипе вместе с известным певцом Домиником Джокером, примут участие в конкурсе красоты «KIDS CINEMA», изучат азы кинематографии под руководством режиссеров Дмитрия Якунина и Евгения Григорьева и затем представят свой первый фильм на настоящем кинофестивале.

В планах Ларисы Бреславской также организация детского фестиваля «Диалог культур» на одном из грузопассажирских паромов СК «Укрферри» в ходе рейса Черноморск-Батуми-Черноморск.

Александр ФЕДОРОВ,

член международной федерации журналистов.