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Приходят большие платежки за электроэнергию: что делать? Инструкция

Приходят большие платежки за электроэнергию: что делать? Инструкция

Некоторым одесситам приходят платежки за электроэнергию с крупными суммами. При этом реально света нагорает гораздо меньше. «Одесская жизнь» разбиралась, что в таком случае делать и куда обращаться.

Вы регулярно платите за свет, но получаете квитанции с крупной суммой, превышающей реальный объем потребленной электроэнергии?

В таком случае первым делом необходимо обратиться в центр обслуживания ДТЭК «Одесские электросети»и потребовать разъяснить, почему была начислена оплата за такое количество потребленной электроэнергии, а также проверить правильность переданных показаний и счета. Также в компанию можно направить письмо с претензией.

— В случае, если клиент получает счет, в котором указаны большие объемы потребленной электрической энергии, он имеет право обратиться в организацию, которая несет за это ответственность, с заявлением по проверке правильности счета, правильности работы счетчика. И эти компании, это поставщики услуг коммерческого учета, в настоящее время выполняют функции оператора системы распределения — ДТЭК «Одесские электросети», или АО «Укрзалізниця», — прокомментировал начальник отдела поставки электроэнергии по универсальной услуге ООЭК Игорь Бондаренко.

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Иногда вопрос можно решить по телефону, а иногда придется посетить один из центров обслуживания клиентов ДТЭК. В этом случае возьмите с собой все необходимые документы, которые понадобятся для идентификации владельца лицевого счета и сверки расчетов. Если у вас есть (или было в прошлом) право на льготы, возьмите с собой удостоверение об их предоставлении и справку в ЖЭО о составе семьи. Если вы имеете право на льготу, но еще не зарегистрировали ее в ДТЭК «Одесские электросети», возьмите с собой весь необходимый пакет документов для ее оформления.

Дополнительно потребитель может обратиться в инспекцию Госэнергонадзора в Одесской области и в «Одесскую областную энергоснабжающую компанию».

Если проблема не решится, то придется идти в суд.

Полезные телефоны

ДТЭК «Одесские электросети»

Колл-центр: (048) 705-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073) 750-90-90

Сайт: dtek-oem.com.ua

Е-mail: call-center@oblenergo.odessa.ua

ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания»

Информационно-консультативный центр: (048) 77-01-777, (048) 77-10-777

Сайт: ooek.od.ua

Е-mail: kanc@ooek.od.ua

Инспекция Госэнергонадзора в Одесской области

Телефоны: (048) 730-12-37, (048) 730-12-39

Ранее мы рассказывали о том, что будет с тарифами на электричество и сколько будем платить за свет с 1 мая.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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