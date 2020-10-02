Портовик и Дворник: два новых памятника под Одессой вызвали немалый ажиотаж (фото)

В городе Черноморске Одесской области появились два новых памятника, по поводу которых идут не просто споры, но и, мягко говоря, удивление, выражаемое порой на страницах в соцсетях в более чем колоритных выражениях.

Памятник Портовику подарил городу один из кандидатов в мэры Черноморска.

«Теперь я видел все!», – вот, пожалуй, один из самых мягких откликов на монумент.

Как сообщает «Первый информационный портал Черноморска», по поводу «шокирующего памятника Портовику в Черноморске создадут комиссию». Она будет решать дальнейшую судьбу памятника, эстетический вид которого вызвал волну возмущения у местных жителей.

Вскоре после этого в Черноморске была установлена скульптура Дворника. Как сообщает тот же портал, прообразом скульптуры стал художественный персонаж Тихон из сатирического романа «12 стульев», которого гениально воплотил в фильме Юрий Никулин.

Глядя на этого «дворника Тихона в исполнении Никулина» лично у меня замерло сердце. Впрочем, как сообщает Первый информационный портал Черноморска, цитируя одного из горожан, «после мемориала Портовику из цельного камня этот скромный монумент дворнику выглядит как произведение рук Микеланджело».

Фото: chernomorsk.com.ua