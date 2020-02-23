Полезные советы: выбираем гладильную доску правильно

Гладильная доска такой же необходимый в быту элемент, как холодильник и плита. Ведь глажка одежды — это ежедневный процесс. Поэтому, перед тем как купить гладильную доску, нужно обратить внимание на некоторые важные детали.

Критерий №1: устойчивость

Любая гладильная доска должна быть не слишком тяжелой, а также устойчивой и прочной. Если во время глажки доска шатается или прогибается под весом утюга, от нее стоит отказаться. Стоит обратить внимание и на ножки — они не должны выходить за края доски по ширине и обязательно иметь пластмассовые или резиновые наконечники.

Критерий №2: качество

Покрытие гладильной доски должно быть теплостойким и относительно мягким, что очень важно. Если покрытие сделано из синтетических материалов, это может привести к возгоранию и проблемам со здоровьем — при нагревании, синтетика будет плавиться и выделять ядовитые вещества.

Критерий №3: удобство

Для эффективной и быстрой глажки желательно выбирать доску с широкой поверхностью. На доске в обязательном порядке должна быть подставка для утюга. Желательна также переноска с розеткой, в которую будет включаться утюг.

Критерий №4: компактность

После глажки гладильную доску принято складывать и убирать в место, где она не будет мешать. То есть, после складывания она должна принимать максимально компактный вид. Также при покупке гладильной доски обратите на наличие устройства регулирующего высоту ножек.

Критерий №5: прочность

Гладильные доски бывают нескольких видов. К примеру, доски с ДСП — самые обычные и доступные. Однако со временем такая доска деформируется. Доски из сетки более надежные, но менее удобны в процессе глажки. Самыми прочными считаются доски из цельного металла. Но в данном случае будет лучше, если железная столешница будет покрыта деревом. Существует еще один вид досок из термопластика. Это инновационный материал, который хорошо выпускает пар, он не провисает, легкий и прочный.

Фото: i.ytimg.com

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