Полезные советы: пять способов сохранить дыхание свежим

Неприятный запах изо рта может стать не только причиной дискомфорта, но и настоящей проблемой. Запомните несколько простых и полезных советов, которые не только помогут избавиться от неприятного запаха, а и восстановить работу вашего организма.

Причиной возникновения неприятного запаха в ротовой полости могут стать кариес, проблемы с желудочно-кишечным трактом и несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Как избавиться от неприятного запаха?

Совет №1. Пейте воду

Регулярное употребление чистой воды увлажняет ротовую полость и способствует выделению необходимого количества слюны. Большое количество воды помогает очищать организм от вредных токсинов, которые могут быть причиной неприятного запаха.

Совет №2. Пейте чай без сахара

Черный и зеленый чай богаты полифенолами — веществами, которые не дают распространяться бактериям, и тем самым помогают бороться с запахом изо рта.

Совет №3. Правильно питайтесь

Ешьте свежие фрукты, ягоды и овощи. Откажитесь от жирной, тяжелой и слишком соленой пищи. Употребляйте больше зелени, специй и цитрусовых (петрушка, свежая мята, ананас, лимон или гвоздика). Эти продукты уничтожают бактерии, освежают дыхание и убирают восполнение десен.

Совет №4. Полощите рот

Ополаскиватель для рта хорошо вымывает бактерии из ротовой полости. Рот необходимо полоскать утром и вечером не менее 30 секунд. Если вас беспокоит спирт в составе ополаскивателя, можно приготовить средство самостоятельно. Для этого подойдет отвар из мяты, мелиссы, зверобоя, ромашки, календулы и коры дуба.

Совет №5. Посещайте стоматолога

Важно помнить о регулярном уходе за зубами и полостью рта. Это первый и главный этап в борьбе с неприятным запахом. Необходимо менять зубную щетку один раз в три месяца. Дело в том, что на ней очень быстро собираются бактерии, и даже кипячение зубной щетки не помогает от них избавиться. Не забывайте чистить зубы перед сном, утром и после приемов пищи. И конечно же, не стоит игнорировать посещение стоматолога.

Фото: zapakh.ru