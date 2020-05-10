Подарок влюбленным в Одессу: раритетные иллюстрации старого города от известного зодчего

На ресурсе «Архітектурна спадщина України» появился настоящий раритет — огромный подарок краеведам и влюбленным в Одессу людям от Ильдара Галеева. Речь идет об иллюстрациях старого города, сделанных архитектором Моисеем Синявером.

Они поражают «подачей», видением города архитектором и художником, и, конечно же, пониманием, как же много мы утратили. Это не просто «любопытные картинки» — это настоящий исторический срез. Это сама архитектурная история города периода начала 20-х годов прошлого столетия.

Как пишет Ильдар Галеев, «архитектор Моисей Синявер известен своей блестящей серией видов Старой Одессы, ее архитектурных памятников от Тома де Томона до Гонсиоровского… Они выполнены в технике акварели и датируются 1920-1922, когда он, уроженец Одессы, там жил и преподавал.

Синявер успел застать и зафиксировать еще руины памятников, которые вскоре исчезнут насовсем. В какой-то момент его коллеги в 1930-е поняли важность им сделанного, и тогда в Ленинграде был издан труд «Архитектура Старой Одессы» — монография с очерком и комментариями Синявера, его иллюстрациями и предисловием Курбатова — крупнейшего знатока исторической архитектуры (1935 г.)…

Теперь книга — большой раритет, ее у меня нет, к сожалению. Но для Одессы она имеет колоссальное значение, по-видимому, там книгу и следует искать. Так вот, у меня оказались фотографии оригиналов, с которых в типографии печатались изображения. Сами оригиналы погибли в блокаду, когда архитектору срочно нужно было эвакуироваться. И потому фотографии теперь — вроде изобразительного источника.

Сделаны они тоном сепии и, даже если какие-то и ч/б, то с прекрасными для того времени градиентами серого и черного. Кое-где доработаны “рукой” автора.

Надо понимать возможности воспроизведений, чтобы поверить мне на слово: качество фотографий и полосных иллюстраций в книге — две большие разницы… На снимках, смонтированных на основу, есть типографские пометки, а также, что важно, авторские указания, где, что изображено и кто архитектор и в каком году.

Синявер, признанный петербургский неоклассик, медиум, вызывающий духов старых мастеров, здесь выступает в излюбленном для него жанре ведуты. Италией пропитано все — каждый штрих, каждое пятно заливаемой им акварели.

Да и сама Одесса здесь кажется какой-то ушедшей под воду Атлантидой, со своим особенным лоском — городом европейским, но совершенно по-другому скроенном, по анти-петербургским лекалам. По каким-то фрагментам — Неаполь, где-то — Сиена.

Удивительно, как в начале ХIХ века возможен был еще такой амбициозный проект — создание городских ансамблей определенной эпохи в изменившихся уже исторически, да и эстетически, условиях. Кажется, что Одесса уже с рождения была сильно в годах, дамой изрядно пожившей».

Одесситы сразу же откликнулись на эту публикацию. Сотрудник Одесского литмузея Алена Яворская сообщает: «Кажется, у нас в фондах есть эта книга, проверю, когда закончится карантин. И точно есть в нашей Публичке». Одесситы отмечают, что «краеведы очень оценили публикацию». Впрочем, не только краеведы: эти виды старой Одессы вызвали бурю восторга у всех влюбленных в город.

Все фото — Ильдар Галеев

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