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Новости Одессы и Одесской области

Подарок влюбленным в Одессу: раритетные иллюстрации старого города от известного зодчего

Подарок влюбленным в Одессу: раритетные иллюстрации старого города от известного зодчего

На ресурсе «Архітектурна спадщина України» появился настоящий раритет — огромный подарок краеведам и влюбленным в Одессу людям от Ильдара Галеева.
Речь идет об иллюстрациях старого города, сделанных архитектором Моисеем Синявером.

Они поражают «подачей», видением города архитектором и художником, и, конечно же, пониманием, как же много мы утратили. Это не просто «любопытные картинки» — это настоящий исторический срез. Это сама архитектурная история города периода начала 20-х годов прошлого столетия.

Вид на бульвар из-за колонн биржи

Вид на бульвар из-за колонн биржи

Как пишет Ильдар Галеев, «архитектор Моисей Синявер известен своей блестящей серией видов Старой Одессы, ее архитектурных памятников от Тома де Томона до Гонсиоровского… Они выполнены в технике акварели и датируются 1920-1922, когда он, уроженец Одессы, там жил и преподавал.

Ворота в Воронцовском пер

Ворота в Воронцовском переулке

Синявер успел застать и зафиксировать еще руины памятников, которые вскоре исчезнут насовсем. В какой-то момент его коллеги в 1930-е поняли важность им сделанного, и тогда в Ленинграде был издан труд «Архитектура Старой Одессы» — монография с очерком и комментариями Синявера, его иллюстрациями и предисловием Курбатова — крупнейшего знатока исторической архитектуры (1935 г.)…

Аркада Старого базара

Аркада Старого базара

Теперь книга — большой раритет, ее у меня нет, к сожалению. Но для Одессы она имеет колоссальное значение, по-видимому, там книгу и следует искать. Так вот, у меня оказались фотографии оригиналов, с которых в типографии печатались изображения. Сами оригиналы погибли в блокаду, когда архитектору срочно нужно было эвакуироваться. И потому фотографии теперь — вроде изобразительного источника.

Деталь дворца персидского шаха

Деталь дворца персидского шаха

Деталь подпорной стены

Деталь подпорной стены

Сделаны они тоном сепии и, даже если какие-то и ч/б, то с прекрасными для того времени градиентами серого и черного. Кое-где доработаны “рукой” автора.

Здание с гротами, лестницами, подпорными стенами

Здание с гротами, лестницами, подпорными стенами

ул. Херсонская

ул. Херсонская

Надо понимать возможности воспроизведений, чтобы поверить мне на слово: качество фотографий и полосных иллюстраций в книге — две большие разницы… На снимках, смонтированных на основу, есть типографские пометки, а также, что важно, авторские указания, где, что изображено и кто архитектор и в каком году.

Въезд в дом по Екатерининской ул

Въезд в дом по Екатерининской улице

Руины старого базара на фоне дома построенного архитектора Камбиоджио

Руины старого базара на фоне дома построенного архитектора Камбиоджио

Синявер, признанный петербургский неоклассик, медиум, вызывающий духов старых мастеров, здесь выступает в излюбленном для него жанре ведуты. Италией пропитано все — каждый штрих, каждое пятно заливаемой им акварели.

Военный спуск дом N5

Военный спуск дом N5

Старая Биржа, деталь выступа

Старая Биржа, деталь выступа

Да и сама Одесса здесь кажется какой-то ушедшей под воду Атлантидой, со своим особенным лоском — городом европейским, но совершенно по-другому скроенном, по анти-петербургским лекалам. По каким-то фрагментам — Неаполь, где-то — Сиена.

Цистерна во дворе на Конной ул

Цистерна во дворе на Конной

Стена на спуске на Ланжероне

Стена на спуске на Ланжероне

Удивительно, как в начале ХIХ века возможен был еще такой амбициозный проект — создание городских ансамблей определенной эпохи в изменившихся уже исторически, да и эстетически, условиях. Кажется, что Одесса уже с рождения была сильно в годах, дамой изрядно пожившей».

Двор с открытыми лестницами

Двор с открытыми лестницами

Одесситы сразу же откликнулись на эту публикацию. Сотрудник Одесского литмузея Алена Яворская сообщает: «Кажется, у нас в фондах есть эта книга, проверю, когда закончится карантин. И точно есть в нашей Публичке». Одесситы отмечают, что «краеведы очень оценили публикацию». Впрочем, не только краеведы: эти виды старой Одессы вызвали бурю восторга у всех влюбленных в город.

Все фото — Ильдар Галеев

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