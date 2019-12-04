Подарки на Новый год: выбираем по инструкции

Новый год — это время волшебства, веселья и, конечно же, подарков. Самые долгожданные для детей, особенные и искренние для родных и любимых, оригинальные и забавные для друзей, легкие сувениры для коллег — все это становится настоящей головной болью еще до покупки, на этапе идеи. Чтобы облегчить муки выбора, мы решили выяснить, какие подарки являются наиболее подходящими, что дарить не рекомендуется, а какие презенты под категорическим запретом. Также мы узнали, где все-таки покупать оригинальные и запоминающиеся подарки к празднику.

В поисках идеального подарка

Конечно же, подарок близкому человеку — дело исключительно индивидуальное. Но есть универсальный подход к этому новогоднему ритуалу. Мы советуем следовать трем главным принципам выбора новогодних подарков:

Приступайте к поиску заранее, не откладывая на последние дни, когда предновогодняя суета в магазинах, сумасшедшие ценники, чехарда в списке личных дел и толпы «ничего не успевающих» покупателей-конкурентов. Готовьте сани летом.

При выборе подарка учитывайте степень родства (близости), наличие у одариваемого чувства юмора и круг его интересов. Психологи рекомендуют в поиске идеи для подарка использовать принцип «перевоплощения», то есть попросту поставьте себя на место человека, которому выбираете подарок.

Новогодние подарки не должны быть дорогими. Это правило не распространяется на самых близких. Лучшие новогодние подарки — это оригинально и индивидуально подобранные мелочи. По правилам этикета, сделав дорогой подарок, вы автоматически вынуждаете человека на ответный, адекватный по цене жест. Неловко выйдет.

«Дареному коню в зубы не смотрят» в этом случае не работает

Есть целый список подарков и презентов, которые не обрадуют своих адресатов. Более того, дарить некоторые из них — просто неприлично и неэтично.

Сертификаты. Как ни странно, но популярные когда-то сертификаты в магазины или в салоны красоты не являются идеальным подарком. Потому что люди часто в праздничной суете забывают о них, а вспомнят именно тогда, когда действие сертификата будет окончено. Естественно, человек расстроится. А самое неприятное — получить сертификат в магазин, в котором не продается ничего для него нужного.

Сковородки и кухонные гаджеты. Увлеченного кулинара вы не удивите, потому что такая вещь у него, скорее всего, есть или она ему не нужна. Все остальные понятия не имеют, что с этим делать, а значит — е оценят вашего дара.

Животное. Самое большое табу в мире подарков. Это живое существо, которое требует ухода, особых условий и может навредить, если у человека окажется на него аллергия.

Что выбирает Крыса?

2020 год по восточному календарю — год Белой Металлической Крысы. Многие предпочитают выбирать подарки, которые понравятся этому грызуну. Мы выяснили, что любит, а что не любит символ года.

Главное — подарки на этот Новый год должны быть продуманные, со смыслом и максимально практичные. Ведь крыса — животное хозяйственное и рациональное. Она не терпит выкидывания денег на ветер.

Талисмана 2020 года привлекают белые, серые и серебристые тона. Поэтому удачной идеей будет запаковать презенты в блестящие упаковки, так как хозяйка года любит блеск. Астрологи советуют дарить ювелирные украшения.

А парфюм, различные туалетные принадлежности Крысе не понравятся. В год Крысы не стоит также дарить одежду, полотенца и тапочки.

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