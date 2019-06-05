Почему выплаты к праздникам в Одессе получили не все?

Каждый год ко Дню освобождения Одессы, 10 апреля, и ко Дню Победы, 9 мая, одесситам выплачивают единоразовую материальную помощь в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения. В этом году обещанную материальную помощь получили не все ранее заявленные категории граждан. За разъяснениями мы обратились в департамент труда и социальной политики Одесского горсовета.

Кому не выплатили?

Помощь не получили следующие категории граждан:

– ко Дню освобождения Одессы:

неработающие пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 гривен — 1000 грн.

– ко Дню Победы:

лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий — 3000 грн.;

участники войны, узники гетто и концлагерей, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны — 500 грн.;

дети войны — 300 грн.

За разъяснением по данному вопросу мы обратились в департамент труда и соцполитики Одесского горсовета, настаивая на встрече, но нам отказали. В течение трех недель директор департамента Елена Китайская не смогла уделить время нашему журналисту, как нам сказали, по причине занятости. Затем мы написали письменное обращение с вопросами по данному факту.

Что говорят в департаменте?

Как нам ответили в пресс-центре департамента труда и соцполитики Одесского горсовета, выплаты пенсионерам с пенсией менее 1900 грн. будут производиться, только если пенсионер имел отношение к войне. А «отношение к войне» якобы определяют по дате рождения. О каких датах идет речь? Четкого и вразумительного ответа на этот вопрос нам так и не дали. Сослались на пункт 11.2. Программы и написали: «Оказание адресной одноразовой материальной помощи к 75 летию освобождения города Одессы производится категориям населения, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. А именно: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, дети войны и в том числе неработающие пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 грн.».

Основательно изучив Программу (в редакции от 30.01.2019 г.) еще раз, мы нашли несоответствие. В частности, в пункте 11.2, на который ссылается пресс-служба, нет приписки, что пенсионеры с пенсией менее 1900 грн. для получения помощи должны иметь отношение к войне.

Программа находится в открытом доступе на сайте Одесского горсовета*, и каждый желающий может ознакомиться с ее содержанием (см. «Додатки 1–4»).

Пишите заявление на помощь

Что касается выплат ко Дню Победы, о них в департаменте предпочли вообще не упоминать. В целом сообщив, что по состоянию на 22 мая 2019 года основная часть выплат проведена в полном объеме, а доначисления возможны лишь в случае обращения граждан. Например, если они являются внутренне перемещенными лицами либо переехали из одного района города в другой.

Вместе с тем в пресс-центре уточнили, что пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 грн. и не имеют отношения ко Второй мировой войне, тоже могут обратиться с заявлением на оказание материальной помощи в департамент труда и социальной политики Одесского горсовета. Естественно, что деньги по заявлению получат не все. Кому выдавать помощь, будет решать специальная комиссия, для чего придется еще собрать ряд справок и документов.

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Справедливости ради скажем, что такая ситуация с праздничными выплатами в Одессе случилась впервые. Чиновники фактически отказываются комментировать ситуацию по существу, очевидно, избегая таким образом ответов на неудобные вопросы. Остается только догадываться, почему заявляли одно, а получилось совсем другое.

По нашему мнению, проблема связана с президентскими выборами. Возможно, выплаты по городской целевой программе повысили на бумаге. К тому же внесли туда и пенсионеров с пенсией менее 1900 грн. Выплачивать деньги необходимо было из городского бюджета, а их попросту не оказалось. Уже после выборов в департаменте стали говорить о том, что в городскую целевую программу планируют внести изменения (видимо, хотят «отмотать» обратно). Пока же вопросы по невыплатам остаются открытыми.

ОТ РЕДАКЦИИ. Если наши рассуждения покажутся чиновникам додуманными, мы с удовольствием встретимся с представителями Одесского городского департамента труда и социальной политики и опубликуем на сайте и страницах газет их позицию. Тем более что читатели, а среди них много заслуженных пожилых людей, все еще ждут решения вопроса.

*Рішення Одеської міської ради №4202 VII від 30.01.2019 р. «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018–2020 роки…».