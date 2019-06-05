Почему выплаты к праздникам в Одессе получили не все?

Каждый год ко Дню освобождения Одессы, 10 апреля, и ко Дню Победы, 9 мая, одесситам выплачивают единоразовую материальную помощь в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения. В этом году обещанную материальную помощь получили не все ранее заявленные категории граждан. За разъяснениями мы обратились в департамент труда и социальной политики Одесского горсовета.
Кому не выплатили?
Помощь не получили следующие категории граждан:
– ко Дню освобождения Одессы:
- неработающие пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 гривен — 1000 грн.
– ко Дню Победы:
- лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий — 3000 грн.;
- участники войны, узники гетто и концлагерей, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны — 500 грн.;
- дети войны — 300 грн.
За разъяснением по данному вопросу мы обратились в департамент труда и соцполитики Одесского горсовета, настаивая на встрече, но нам отказали. В течение трех недель директор департамента Елена Китайская не смогла уделить время нашему журналисту, как нам сказали, по причине занятости. Затем мы написали письменное обращение с вопросами по данному факту.
Что говорят в департаменте?
Как нам ответили в пресс-центре департамента труда и соцполитики Одесского горсовета, выплаты пенсионерам с пенсией менее 1900 грн. будут производиться, только если пенсионер имел отношение к войне. А «отношение к войне» якобы определяют по дате рождения. О каких датах идет речь? Четкого и вразумительного ответа на этот вопрос нам так и не дали. Сослались на пункт 11.2. Программы и написали: «Оказание адресной одноразовой материальной помощи к 75 летию освобождения города Одессы производится категориям населения, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. А именно: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, дети войны и в том числе неработающие пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 грн.».
Основательно изучив Программу (в редакции от 30.01.2019 г.) еще раз, мы нашли несоответствие. В частности, в пункте 11.2, на который ссылается пресс-служба, нет приписки, что пенсионеры с пенсией менее 1900 грн. для получения помощи должны иметь отношение к войне.
Программа находится в открытом доступе на сайте Одесского горсовета*, и каждый желающий может ознакомиться с ее содержанием (см. «Додатки 1–4»).
Пишите заявление на помощь
Что касается выплат ко Дню Победы, о них в департаменте предпочли вообще не упоминать. В целом сообщив, что по состоянию на 22 мая 2019 года основная часть выплат проведена в полном объеме, а доначисления возможны лишь в случае обращения граждан. Например, если они являются внутренне перемещенными лицами либо переехали из одного района города в другой.
Вместе с тем в пресс-центре уточнили, что пенсионеры, которые получают пенсию до 1900 грн. и не имеют отношения ко Второй мировой войне, тоже могут обратиться с заявлением на оказание материальной помощи в департамент труда и социальной политики Одесского горсовета. Естественно, что деньги по заявлению получат не все. Кому выдавать помощь, будет решать специальная комиссия, для чего придется еще собрать ряд справок и документов.
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Справедливости ради скажем, что такая ситуация с праздничными выплатами в Одессе случилась впервые. Чиновники фактически отказываются комментировать ситуацию по существу, очевидно, избегая таким образом ответов на неудобные вопросы. Остается только догадываться, почему заявляли одно, а получилось совсем другое.
По нашему мнению, проблема связана с президентскими выборами. Возможно, выплаты по городской целевой программе повысили на бумаге. К тому же внесли туда и пенсионеров с пенсией менее 1900 грн. Выплачивать деньги необходимо было из городского бюджета, а их попросту не оказалось. Уже после выборов в департаменте стали говорить о том, что в городскую целевую программу планируют внести изменения (видимо, хотят «отмотать» обратно). Пока же вопросы по невыплатам остаются открытыми.
ОТ РЕДАКЦИИ. Если наши рассуждения покажутся чиновникам додуманными, мы с удовольствием встретимся с представителями Одесского городского департамента труда и социальной политики и опубликуем на сайте и страницах газет их позицию. Тем более что читатели, а среди них много заслуженных пожилых людей, все еще ждут решения вопроса.
*Рішення Одеської міської ради №4202 VII від 30.01.2019 р. «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018–2020 роки…».1 комментарий
Це несусвітня брехня, непрацюючи пенсіонери з пенсією менше 1900грн. нічого не отримували. Щодо допомоги, то мені її не надали, хоча я додав усі чеки і рахунки на лікування і ще купу інших документів, а потім мені зателефонували і запросили ще документи на мого дорослого сина, що живе окремо. А чому документи на батька-інваліда не спитали? Так і не дали. Труханова з його камарільєю геть!