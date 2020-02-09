Почем тепло для льготников в украинских селах: социальные гарантии для учителей и медработников

Мы уже подробно рассказывали о том, какие льготы положены сельским учителям-пенсионерам при использовании электроэнергии для индивидуального отопления. И вот уже Виктор Капусник просит разъяснить, на какую скидку могут претендовать пенсионеры – учителя и медработники, проживающие в сельской местности, при отоплении жилых домов природным газом.

Когда положена льгота?

Предоставление льгот указанным категориям граждан регулируется законами «Об образовании» и «Основы законодательства Украины о здравоохранении». В этих нормативных актах сказано о том, что пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медиками и фармацевтами в сельской местности и поселках городского типа и проживающие там, имеют право на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. При условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, установленном Кабмином. В этом году налоговая социальная льгота составляет 2940 грн. Следовательно, при получении месячного дохода за последние полгода свыше этой суммы право на льготы утрачивается.

На какую норму?

Если право на льготы есть, то скидка предоставляется в пределах установленных норм. Эти нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 14 августа 2019 года). В частности, для индивидуального отопления государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг из расчета 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. При использовании природного газа льгота предоставляется из расчета 4 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в период с 16 октября по 15 апреля включительно.

Рассчитаем на примере

Стоит также отметить, что в этом же Постановлении Кабмина №409 утверждены корректирующие коэффициенты для расчета размеров расхода природного газа на потребности индивидуального отопления. К примеру, в Одесской области для 1-2-этажных домов этот коэффициент составляет 0,787. Предположим, что в сельской местности данного региона в доме площадью 80 кв. м проживает семья из двух пенсионеров – врача и учительницы, которые имеют право на бесплатное пользование отоплением, но не на всю площадь, а лишь на 52,5 кв. метров:

(21 + 21 + 10,50) = 52,5, где

21 кв. м – норма предоставления льготы на одного человека;

10,5 кв. м – норма предоставления льготы на семью.

Следовательно, для обогрева дома государство на бесплатной основе ежемесячно в отопительный период должно выделять такой семье 165,27 куб. м газа:

52,5 х 4 х 0,787 = 165,27,

где 4 куб. м – объем, в пределах которого государство предоставляет льготы на газ для индивидуального отопления на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц;

0,787 – корректирующий коэффициент для расчета расходов природного газа на потребности индивидуального отопления в Одесской области.

В декабре на Одесчине тариф на газ составлял 5,89 грн. за кубометр. Из этого следует, что при расходе газа в таком объеме государство обязано было компенсировать расходы двух пенсионеров в размере 973,44 грн. (165,27 х 5,89 = 973,44).

Одесскую область мы привели в пример лишь для наглядности. Формула расчета льготного газа для пенсионеров-медиков, фармацевтов и учителей везде одинакова. В каждом регионе лишь незначительно отличается цена на газ и корректирующие коэффициенты. Зная их, можно все расчеты произвести самостоятельно.

На заметку

С этого года потребители газа получают две платежки: первая – за газ, вторая – за его транспортировку. Тариф за транспортировку каждый месяц будет одинаковым. Если платить сразу за полгода, можно сэкономить на комиссии в банке (в противном случае стоимость комиссии может быть больше суммы платежа).

Фото: images.unian.net

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