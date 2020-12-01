Первый зимний день в центре Одессы: осенний разгар, немного Нового года и капелька лета (фоторепортаж)

Зимой год начинается, зимой оканчивается. Но если январь и февраль были самыми обычными зимними месяцами, то сегодня первый день зимы «в короне». А перед ним последний день осени ознаменовался в городе суточным дождем.

Как выглядит первый день декабря в центре Одессы? Ни капли снега (в отличие от Одесской области). Мотивы глубокой осени перекликаются с осенью ранней, яркие цветы еще напоминают о жарком лете, а кое-где уже появилось новогоднее убранство.

Затихшая Дерибасовская словно замерла в ожидании – елки, новогодней иллюминации, мега-игрушек, а, может, и предстоящего локдауна. У главной улицы вообще сейчас слишком капризное настроение: где-то еще Хэллоуин, где-то – Новый год.

Ну а Горсад словно решил продемонстрировать все краски года сразу: тут вам и деревья, поторопившиеся полностью сбросить листву, и красавцы в оттенках охры, и все еще стойкие вовсю зеленые.

На Приморском бульваре вовсю трудятся коммунальщики, а вот гуляющих очень мало, даже детские площадки, все еще промокшие после затяжного дождя, словно притихли…

– Пасмурно и сыро. Не люблю ноябрь, – говорит своей подруге женщина на скамейке у Английского клуба.

– Какой ноябрь?! Уже декабрь… Поскорей бы снег выпал!

– Та не надо снега. Были бы люди здоровы.

– Вот снег пойдет, и вся эта зараза от нас уйдет.

– Ага, перед летом говорили, что как станет жарко, так она уйдет. Не ушла же…

Женщины переключаются на привычную тему, нужно ли носить маски, а если носить, то какие именно и где, и привычно отправляются кормить местных котов.

На бульваре Жванецкого все еще можно увидеть цветы, которые приносили одесситы, узнав о кончине Михал Михалыча.

Ну, у Одессы и впрямь, кажется, как и у природы – никогда нет плохой погоды. Она хороша. Даже если ее первый день зимы – без признаков зимы…

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